Из России хотят экстрадировать очередного белоруса 7 9.09.2021, 13:48

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Вадим Дубойский

Он участвовал в августовских протестах в Бресте.

В областном суде российского Белгорода завершилось рассмотрение апелляции по делу 31-летнего гражданина Беларуси Вадима Дубойского, сообщили zerkalo.io его родственники. Суд оставил прежнее решение без изменений и постановил экстрадировать мужчину в Беларусь, родные планируют подавать апелляции в вышестоящие суды. До этого суд также отклонил просьбу белоруса о предоставлении убежища. На родине против него наведено уголовное дело — предположительно, по статье 293 УК (Массовые беспорядки) за участие в протестах в Бресте в августе 2020 года.

По словам родственников Вадима Дубойского, 10 и 11 августа прошлого года он участвовал в акциях протеста, проходивших в Бресте. На второй день мужчина не пришел домой ночевать. Как удалось узнать от его друзей, его задержали в районе местного ЦУМа — якобы под предлогом того, что он был замечен на митинге днем ранее. Однако найти брестчанина не удавалось на протяжении трех следующих суток. В итоге он сам появился дома — по словам близких, со следами насилия на теле. С его слов, на протяжении трех дней его вместе с другими задержанными удерживали в гаражах брестского Дома правосудия, постоянно избивая.

Родственники говорят, что убеждали Вадима зафиксировать следы насилия, однако тот отказывался, опасаясь за месть со стороны правоохранительных органов. Брестчанин вновь пропал на неделю — прятался от возможного преследования у знакомых, изредка выходя на связь с родными. После возвращения родственникам все-таки удалось убедить мужчину обратиться в больницу — у него болели ребра, и близкие переживали, что они сломаны.

«После того, как он снял побои, за ним начали следить, — говорят родные. — Уверены в этом, потому что его повторно задержали во время визита к зубному, куда он отправился в один из дней в конце августа или начале сентября».

После задержания Дубойский пробыл под стражей еще неделю — и вышел под подписку о невыезде. По словам родных, Вадим опасался нового задержания и потому хотел уехать из страны. Однако считал, что через западную границу его не пропустят. В итоге мужчина решил выехать в Россию, куда раньше ездил на заработки.

«Примерно в декабре в России начали задерживать белорусов, на которых в Беларуси завели дела за участие в протестах, и Вадим вновь решил спрятаться, — вспоминают родственники. — Он уехал из Москвы куда-то в глубинку, где хотел переждать. Но уже тогда понял, что в России небезопасно, да и работать легально у него не получится, поэтому нужно выбираться в Украину".

В то же время в Беларуси в качестве свидетелей начали вызывать в Следственный комитет родственников Вадима. Им сообщили, что на мужчину завели уголовное дело и запретили разглашать детали следствия, взяв соответствующую подписку.

А в апреле родственникам стало известно о том, что Вадима задержали российские пограничники в поселке Красная Яруга в Белгородской области, рядом с украинской границей. С того времени мужчина находится в местном СИЗО. Белорусская диаспора в России помогла родным с поисками адвоката, организовала передачу посылок и лекарств. Ранее суд уже постановил экстрадировать Вадима в Беларусь, однако родственники подали апелляцию.

Сегодня, 9 сентября, областной суд российского Белгорода завершил рассмотрение апелляции Вадима Дубойского: решение осталось неизменным - мужчину должны экстрадировать в Беларусь. Но родные собираются обращаться в вышестоящие суды, чтобы этого не произошло.

«Он держится бодро, мы с ним постоянно на связи — через электронную почту, это разрешено ФСИН России, — говорят родственники. — Конечно, боится неизвестности, и не хотел бы снова оказаться в Беларуси. Мы надеемся, что суд в России примет решение в нашу пользу, но объективно понимаем, что это маловероятно».

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