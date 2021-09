Найден ключевой ингредиент для создания «супер-вакцины» от COVID-19 9.09.2021, 13:54

У нового препарата будет ряд преимуществ перед традиционными вакцинами.

Наноинженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали вакцины-кандидаты от COVID-19, которые выдерживают жар. Их ключевые ингредиенты — вирусы растений или бактерий.

Вакцины подробно описаны в статье, опубликованной в The Journal of the American Chemical Society.

В статье говорится, что у мышей вакцины-кандидаты вызвали высокую выработку нейтрализующих антител против SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. Если они окажутся безопасными и эффективными для людей, вакцины могут кардинально изменить правила игры для глобального распространения, в том числе в сельских районах или общинах с ограниченными ресурсами.

«Что интересно в нашей технологии вакцины, так это ее термостойкость, поэтому она может легко добраться до мест, где установка морозильных камер со сверхнизкой температурой или перемещение грузовиков с этими морозильными камерами будет невозможным», — сказала Николь Стейнмец, специалист профессор наноинженерии и директор Центра наноиммуноинжиниринга инженерной школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Джейкобс.

Исследователи создали две вакцины-кандидаты от COVID-19. Одна вакцина сделана из вируса растения, называемого вирусом мозаики вигны, другая — из бактериального вируса или бактериофага, называемого Q бета.

Обе вакцины были изготовлены по аналогичным рецептам. Исследователи использовали растения вигны гороха и бактерии E. coli, чтобы вырастить миллионы копий растительного вируса и бактериофага, соответственно, в форме шарообразных наночастиц.

Исследователи собрали эти наночастицы, а затем прикрепили к поверхности небольшой кусочек шипованного белка SARS-CoV-2. Готовые продукты выглядят как инфекционные вирусы, поэтому иммунная система может их распознать, но они не заразны для животных и людей. Небольшой кусок белка-шипа, прикрепленный к поверхности, — это то, что стимулирует организм к выработке иммунного ответа против коронавируса.

Ученые отмечают несколько преимуществ использования вирусов растений и бактериофагов для создания вакцин. Во-первых, их легко и недорого производить в больших масштабах.

«Выращивать растения относительно легко и требует не слишком сложной инфраструктуры. А ферментация с использованием бактерий уже является устоявшимся процессом в биофармацевтической промышленности», — сказал Стейнмец.

Еще одним большим преимуществом является то, что наночастицы вируса растений и бактериофага чрезвычайно стабильны при высоких температурах. В результате вакцины можно хранить и транспортировать без необходимости хранить их в холоде. Их также можно подвергнуть технологическим процессам с использованием тепла.

Команда использует такие процессы для упаковки своих вакцин в полимерные имплантаты и пластыри для микроигл. Эти процессы включают смешивание вакцин-кандидатов с полимерами и их плавление в печи при температуре, близкой к 100 градусам Цельсия. Возможность с самого начала напрямую смешивать растительный вирус и наночастицы бактериофага с полимерами позволяет легко и просто создавать имплантаты и пластыри для вакцины.

Цель — предоставить людям больше возможностей для вакцинации COVID-19 и сделать ее более доступной. Имплантаты, которые вводятся под кожу и медленно высвобождают вакцину в течение месяца, нужно вводить только один раз. А пластыри с микроиглами, которые можно носить на руке без боли или дискомфорта, позволят людям самостоятельно вводить вакцину.

«Представьте себе, если бы заплатки с вакциной могли быть отправлены в почтовые ящики наших наиболее уязвимых людей, вместо того, чтобы заставлять их покидать свои дома и подвергаться риску», — сказал Джон Покорски, профессор наноинженерии из инженерной школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Джейкобс, чья команда разработала технология изготовления имплантатов и заплат с микроиглами.

«Если бы клиники могли предложить однодозовый имплант тем, кому было бы очень трудно сделать это для второй прививки, это обеспечило бы защиту для большей части населения, и у нас было бы больше шансов остановить передачу», — добавил Покорски, который также является одним из основателей Института исследования материалов и дизайна при университете.

В ходе испытаний вакцины-кандидаты от COVID-19 вводились мышам либо с помощью имплантатов, либо с помощью пластырей с микроиглами, либо в виде серии из двух уколов. Все три метода вырабатывали высокие уровни нейтрализующих антител в крови против SARS-CoV-2.

Исследователи обнаружили, что эти же антитела нейтрализованы и против вируса атипичной пневмонии.

Все сводится к тому, что кусок белка-шипа коронавируса прикреплен к поверхности наночастиц. Одна из этих частей, выбранная командой Стейнмеца, называемая эпитопом, почти идентична SARS-CoV-2 и оригинальному вирусу SARS.

«Тот факт, что нейтрализация настолько глубока с эпитопом, который так хорошо сохраняется среди другого смертоносного коронавируса, примечателен. Это дает нам надежду на потенциальную вакцину против пандемии коронавируса, которая может обеспечить защиту от будущих пандемий», — сказал соавтор Мэтью Шин, доктор философии по наноинженерии. студент в лаборатории Штейнмеца.

Еще одно преимущество этого конкретного эпитопа заключается в том, что он не подвержен никаким мутациям SARS-CoV-2, о которых сообщалось до сих пор. Это потому, что этот эпитоп происходит из области белка-шипа, который напрямую не связывается с клетками. Это отличается от эпитопов в применяемых в настоящее время вакцинах против COVID-19, которые происходят из области связывания шипового белка. Это регион, где произошло много мутаций. И некоторые из этих мутаций сделали вирус более заразным.

«Эпитопы из несвязывающей области с меньшей вероятностью претерпят эти мутации. Основываясь на нашем анализе последовательности, выбранный нами эпитоп является высококонсервативным среди вариантов SARS-CoV-2», — объяснил Оскар Ортега-Ривера, постдокторский исследователь в лаборатории Стейнмеца и первый автор исследования.

Это означает, что новые вакцины COVID-19 потенциально могут быть эффективными против вызывающих озабоченность вариантов, сказал Ортега-Ривера, и в настоящее время проводятся испытания, чтобы увидеть, например, какой эффект они оказывают против варианта Дельта.

Вакцинам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они попадут в клинические испытания. В дальнейшем команда проверит, защищают ли вакцины от инфекции COVID-19, а также его вариантов и других смертоносных коронавирусов in vivo.

