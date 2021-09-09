Польские пограничники показали, как белорусские силовики транспортируют нелегалов 12 9.09.2021, 14:05

10,866

Видеофакт.

Пограничная служба Польши выложила видео, на котором видно, как белорусские пограничники помогают нелегальным мигрантам забраться в служебный автомобиль, а также прямо на границе беспрепятственно показывают путь, куда им двигаться.

Działania białoruskich służb granicznych wzdłuż polskiej granicy - przewożenie imigrantów na różne odcinki.#zgranicy pic.twitter.com/cRN8Pl2w97 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 9, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».