закрыть
9 сентября 2021, четверг, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польские пограничники показали, как белорусские силовики транспортируют нелегалов

12
  • 9.09.2021, 14:05
  • 10,866
Польские пограничники показали, как белорусские силовики транспортируют нелегалов

Видеофакт.

Пограничная служба Польши выложила видео, на котором видно, как белорусские пограничники помогают нелегальным мигрантам забраться в служебный автомобиль, а также прямо на границе беспрепятственно показывают путь, куда им двигаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»