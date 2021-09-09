Польские пограничники показали, как белорусские силовики транспортируют нелегалов

Польские пограничники показали, как белорусские силовики транспортируют нелегалов12
- 9.09.2021, 14:05
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Видеофакт.
Пограничная служба Польши выложила видео, на котором видно, как белорусские пограничники помогают нелегальным мигрантам забраться в служебный автомобиль, а также прямо на границе беспрепятственно показывают путь, куда им двигаться.
Działania białoruskich służb granicznych wzdłuż polskiej granicy - przewożenie imigrantów na różne odcinki.#zgranicy pic.twitter.com/cRN8Pl2w97— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 9, 2021