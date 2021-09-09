На валютном рынке Беларуси из-за санкций начинаются интересные события 1 9.09.2021, 14:12

20,222

Изменения затронут многих.

Мы часто пишем о поведении населения на валютном рынке – сколько долларов купили и продали физические лица, «затариваются» белорусы иностранной валютой или, наоборот, ее «сливают», о факторах и обстоятельствах валютного рынка физлиц, пишет «Инфобанк».

И это важно: ведь не только курсовая динамика влияет на действия людей с иностранной валютой – скупать или сдавать – но и само население вносит вклад в формирование курса: в панические моменты белорусы не раз создавали такой огромный спрос на иностранную валюту, что доводили до девальвации белорусского рубля.

Но, все же, основную лепту в формирование валютного курса вносят субъекты экономики: валютный рынок субъектов хозяйствования - резидентов (отечественных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) значительно объемнее: здесь покупают и продают иностранной валюты намного больше, чем валютном рынке населения.

Поэтому знать, что происходит на главном валютном рынке – субъектов хозяйствования – не менее важно для понимания финансовой ситуации в стране.

Население Беларуси в августе продало рекордный месячный объем иностранной валюты – $1,010 млрд (об этом можно прочитать здесь).

А вот белорусские субъекты хозяйствования продали в этом месяце валюты вдвое больше – $2,216 млрд. И это еще произошло падение с прошлого месяца.

Скупили физлица валюты в августе $916 млн валюты. А субъекты экономики - резиденты – $2,140 млрд – в 2,3 раз больше.

Объем продажи иностранной валюты белорусскими предприятиями и компаниями сейчас – на рекордном уровне.

В прошлом месяце был даже зафиксирован исторический максимум ($2,466 млрд в июле) – через три месяца после предыдущего максимума ($2,441 млрд в апреле).

Августовский объем ($2,16 млрд) – седьмой по величине в истории.

То же – и в отношении купленной валюты субъектами хозяйствования: спрос предприятий и компаний на иностранную валюту сейчас также на максимумах.

Однако исторически рекордный объем купленной за месяц валюты был в декабре 2010-го – в преддверии года знаменитого валютного кризиса – 2011-го ($2,911 млрд).

Значительные – больше, чем в этом августе – объемы валюты скупались в декабре 2019-го, марте и августе 2020-го. Что и создало девальвацию BYN-рубля в марте и августе.

Августовская 2021 года сумма купленной субъектами хозяйствования иностранной валюты ($2,140 млрд) – 15-я по величине за все время.

Сумма проданной субъектами экономики - резидентами иностранной валюты в этом году в августе – рекордная для этого месяца за все годы.

Но скупалось валюты в августе бывало и больше, чем в 2021 году – в 2008-м и 2012-м. Но больше всего – в августе 2020-го на фоне тогдашних массовых уличных протестов.

Но если смотреть за период с начала года, то и продано и куплено иностранной валюты за первые 8 месяцев года сейчас больше, чем когда-либо: объем валютного рынка субъектов хозяйствования - резидентов сейчас – наибольший в истории.

И результат – сальдо валютного рынка отечественных субъектов экономики сейчас – один из лучших за много лет. Чистая продажа иностранной валюты составила:

в августе – $75 млн (августовский «плюс» здесь редок)

в январе-августе – $737 млн (один из наибольших для этого периода за все время).

А в сравнении с сальдо валютного рынка физических лиц, где из 20 месяцев 2020-21 годов в 18 месяцах валюта скупалась на чистой основе (чистая продажа – только в последние два месяца), результат валютного рынка экономических субъектов – сильно лучше.

Хотя в этом августе население впервые за долгое время оказало большую поддержку BYN-рублю, чем предприятия и компании, продав иностранной валюты больше, чем они.

Но до момента начала покупки Беларусью нефти у России по внутрироссийским ценам – до 2011 года – экономика намного больше покупала иностранной валюты, чем продавала.

Особенно в 2010 году, результатом чего и стал тот самый валютный кризис 2011-го.

Вот уже 10 лет разница между ценой нефти и газа, покупаемых у России, и мировой ценой на экспортируемые Беларусью нефтепродукты и азотные удобрения, да и на все товары, в производстве которых используется нефть и газ, исчисляется миллиардами долларами в год в пользу Беларуси.

Что и изменило настолько «в плюс» результат валютного рынка субъектов хозяйствования.

Правда, с каждым годом нефтяная маржа в пользу Беларуси будет сокращаться с вводом в действие в России т.н. «налогового маневра».

Хотя с началом действия санкций ЕС на экспорт нефтепродуктов из Беларуси это будет уже не важно: нефтепродукты придется продавать только в Россию по внутрироссийской цене. Ну, или в лучшем случае – еще в Украину, если она не присоединится к санкциям.

Ну а пока что объем продажи и покупки иностранной валюты отечественными субъектами экономики – на рекордных уровнях в истории.

За последние 12 месяцев, с сентября 2020-го по август 2021-го, субъектами хозяйствования - резидентами Беларуси:

продано иностранной валюты – на $25,663 млрд – рекордный объем

куплено иностранной валюты – на $24,507 млрд (рекорд был месяцем раньше).

Чистая продажа иностранной валюты субъектами экономики составила с сентября 2020-го по август 2021-го $1,157 млрд. Это – лучший результат с 2013-го: скользящая 12-месячная сумма – наибольшая за 8 лет.

При том, что ровно год назад была наибольшая с 2011-го годовая чистая покупка валюты.

Итак, экономические субъекты сейчас, в основном, продают иностранной валюты больше, чем покупают, поддерживая таким образом белорусский рубль: результат сейчас намного лучше, чем в прошлом году.

Это соответствует статистике внешней торговли, где общий экспорт товаров и услуг в этом году больше, чем импорт товаров и услуг: во внешней торговле – плюсовое сальдо.

Оно как раз и поддерживало валютный курс в этом году, в отличие от населения, которое только в июле-августе продала валюты больше, чем купило.

К сожалению, на чем конкретно сформировалось это плюсовое сальдо внешней торговли, а, значит, и чистая продажа иностранной валюты субъектами экономики, выяснить сейчас невозможно, так как власти закрыли значимую часть внешнеторговой статистики.

Но очевидно, что во многом – это результат повышения мировых цен на нефтепродукты и калийные удобрения, а также на продовольствие. Что увеличило экспортную выручку.

Но экспорт именно нефтепродуктов и калийных удобрений попал под санкции ЕС и США – и это значит, что с момента начал действий этих санкций на валютном рынке произойдут очень значимые изменения, и не в лучшую сторону.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».