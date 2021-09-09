Ученые рассказали о репертуаре горбатых китов 1 9.09.2021, 14:15

Их пение заметно различается в Северном и Южном полушариях.

Специалисты из Лондонского и Сент-Эндрюсского университетов (Великобритания) проанализировали вокализации горбатых китов и обнаружили, что песни этих морских гигантов различаются в разных локациях. Обитающие в Северном полушарии киты оказались достаточно консервативны в выборе мелодий и десятилетиями повторяют одни и те же песни. В Южном полушарии самцы китов предпочитают каждый год менять репертуар, пишет «Вокруг света».

Исследователи считают, что на музыкальные пристрастия китов география оказывает самое непосредственное влияние. Киты Южного полушария собираются вокруг Антарктиды на обширных кормовых территория. В связи с этим группы достаточно редко взаимодействуют между собой. Во время редких встреч киты с удовольствием запоминают мелодии, услышанные от соседних групп.

В Северном полушарии перемещение китов ограничено континентами с восточной и западной сторон. В результате киты курсируют по относительно небольшим районам, что делает встречи между отдельными группами достаточно частыми, и новые вокализации быстро становятся популярными, распространяясь по всей популяции. В результате одни и те же вокализации надолго задерживаются в китовом «хит-параде».

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