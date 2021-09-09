В России закончились деньги на лекарства от ВИЧ 3 9.09.2021, 14:18

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Объем закупок значительно сократился.

Минздрав РФ исчерпал годовой бюджет на госзакупки лекарств для пациентов с ВИЧ-инфекцией, сообщает «Коммерсант».

К середине июля ведомством были заключены контракты на поставки антиретровирусных препаратов на 27,7 млрд рублей.

И хотя бюджет по сравнению с прошлмым годом увеличился на 2,8 млрд рублей, физический объем закупок сократился на 15%. К середине июля государство приобрело 367,2 тысячи годовых курсов для ВИЧ-инфицированных против 433,8 тысячи на тот же период годом ранее.

По подсчетам «Коалиции по готовности к лечению» (осуществляет независимый мониторинг госзакупок препаратов для людей с социально значимыми заболеваниями), терапию могут недополучить более 66 тысячи пациентов, уже принимающих препараты. При этом в 2021 году лечение должны начать и пациенты, которые только встали на учет. Они также могут остаться без лекарств.

Критическая ситуация может возникнуть осенью: стоит ждать начала перебоев с препаратами - невыдачи лекарств, смены схемы лечения, предупреждает руководитель отдела мониторинга «Коалиции по готовности к лечению» Наталья Егорова.

Чтобы избежать этого, Минздрав планирует увеличивать закупки, но денег в бюджете-2021 уже нет, и оплачивать лекарства придется де-факто в долг.

Три новых тендера, объявленных Минздравом, будут проводиться за счет средств следующего года: 27 тысяч годовых курсов репарата лопинавир/ритонавир планируется приобрести за 1,4 млрд рублей.

В федеральном бюджете 2021 года на здравоохранение заложено 1,252 трлн рублей - на 54 млрд больше, чем годом ранее. Эта сумма составляет 5,5% от размера бюджета. Она в 4,5 раза меньше, чем казна тратит на силовиков и госзакупки оружия, в 1,5 раза меньше ассигнований на содержание аппарата чиновников и органов госвласти.

Фактически за январь-июль Минфин потратил на систему здравоохранения 573,2 млрд рублей - на 193 млрд, или 25% меньше, чем годом ранее.

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