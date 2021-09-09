В Афганистане заморозили счета бывших министров и чиновников
- 9.09.2021, 14:37
Нацбанк страны не назвал причин принятого им решения.
Национальный банк Афганистана начал замораживать счета бывших министров, депутатов, местных чиновников и высших офицеров, передает РИА "Новости" со ссылкой на Al-Jazeera.
Причины такого решения главного банка страны телеканал не приводит.
Вместе с тем, назначенный талибами премьер Мохаммад Хасан Ахунд призвал покинувших Исламскую республику чиновников прежней администрации вернуться, чтобы "внести свой вклад в обеспечение безопасности и благосостояния страны".
В начале сентября представители "Талибана" призвали США предоставить им доступ к замороженным американской стороной афганским госрезервам.
В минувший вторник, 7 сентября, талибы объявили состав временного правительства Афганистана. Исполнять обязанности премьер-министра будет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, во время первого правления радикалов занимавший кресло главы МИД и находящийся под санкциями ООН.