Twitter заблокировал российского пропагандиста Попова

Twitter заблокировал российского пропагандиста Попова8
- 9.09.2021, 14:57
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Действие учетных записей приостанавливается при нарушении правил соцсети.
Twitter заблокировал пропагандиста, который работает на телеканале "России 1", Евгения Попова, который баллотируется в Госдуму РФ от "Единой России", сообщает "Настоящее время".
Попов сообщил, что причиной блокировки страницы названа публикация данных общественной приемной - телефона и адреса.
Действие учетных записей приостанавливается при нарушении правил соцсети.
Попов собирается участвовать в выборах в Госдуму от "Единой России" по Кунцевскому одномандатному округу в Москве.
В праймериз в своем округе он занял первое место. Журналисты указывали, что на предвыборную кампанию Попова партия выделила 40 млн рублей.
Попов муж российской пропагандистки Ольги Скабеевой. Вместе с женой он ведет ток-шоу "60 минут", где распространяет фейки и пропаганду.