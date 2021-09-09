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Умер милиционер, выстреливший себе в голову в РОВД Могилева

  • 9.09.2021, 14:59
  • 6,604
Умер милиционер, выстреливший себе в голову в РОВД Могилева
иллюстрационное фото

Почти неделю он находился на аппарате обеспечения жизнедеятельности.

В Могилевской городской больнице умер милиционер Роман Миренков, сообщает «Белсат».

2 сентября он совершил попытку суицида, выстрелив себе в голову в туалете Ленинского РОВД.

Несмотря на тяжелую травму, он выжил и почти неделю находился на аппарате обеспечения жизнедеятельности.

Причиной попытки суицида независимые телеграм-каналы называют непрохождение переаттестации - из уголовного розыска Миренкова перевели в участковые инспектора милиции.

Отметим, что за все это время МВД никак не прокомментировало произошедшее.

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