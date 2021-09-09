Умер милиционер, выстреливший себе в голову в РОВД Могилева
- 9.09.2021, 14:59
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Почти неделю он находился на аппарате обеспечения жизнедеятельности.
В Могилевской городской больнице умер милиционер Роман Миренков, сообщает «Белсат».
2 сентября он совершил попытку суицида, выстрелив себе в голову в туалете Ленинского РОВД.
Несмотря на тяжелую травму, он выжил и почти неделю находился на аппарате обеспечения жизнедеятельности.
Причиной попытки суицида независимые телеграм-каналы называют непрохождение переаттестации - из уголовного розыска Миренкова перевели в участковые инспектора милиции.
Отметим, что за все это время МВД никак не прокомментировало произошедшее.