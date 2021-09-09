Ученые рассказали о новом органе человека, о котором вы могли не знать 9.09.2021, 15:23

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В нашем теле есть неизученная структура.

Анатомия человека изучена довольно хорошо, но новые органы периодически находят или предлагают выделить из уже известных структур. В основном они не вносят кардинальных изменений в функционирование нашего организма и его внутреннее строение, дополняя по своим способностям уже известные нам органы, пишет «Популярная механика».

На этот раз новый орган в теле человека обнаружили в области желудочно-кишечного тракта, в том месте, где желчевыводящие пути должны были быть окружены плотной однородной стенкой. Именно там специалисты заметили переплетение канальцев. Описаний подобной структуры в этом месте нет в учебниках анатомии, что сразу же навело на мысль учёных о выделении этой области в самостоятельный орган, как группу тканей, выполняющих в организме специфическую функцию. По-видимому, основная функция интерстициальной сети каналов, заполненных жидкостью — смягчение ударов, однако по ним могут распространяться и раковые клетки, отмечают ученые. Роль нового органа в метастазировании еще предстоит уточнить.

Как обнаружили новый орган

Новый орган у человека заметили случайно, анализируя результаты обычной медицинской процедуры — эндоскопии, которую проводят, помещая в желудочно-кишечный тракт человека гибкую трубку с камерой на конце. Гастроэнтерологи исследовали кишечники пациентов с помощью конфокального лазерного эндомикроскопа; этот прибор позволяет изучать микроскопическую структуру тканей, не отделяя их, прямо внутри тела. Именно благодаря этому в области желчевыводящих путей и были замечены неизвестные ранее переплетенные канальцы, которые находятся вдоль всего пищеварительного тракта

Впрочем, пищеварительным трактом местожительство низвестного органа человека не обошлось. С помощью эндоскопа с конфокальным лазерным микроскопом специалист по лабораторной диагностике Нил Тез из Медицинской школы университета Нью-Йорка обнаружил подобные структуры под слизистой собственного носа. Также потенциальный новый орган в теле человека, присутствует и во многих других органах изученных им пациентов: вокруг мочевого пузыря, вокруг артерий, бронхов и связок и под кожей — везде, где соединительная ткань прикрепляется к другим тканям и органам.

Почему новый орган открыли сейчас и что будет дальше

Дело в изменившихся технологиях и свежем взгляде на анатомию. Специалисты поделились проблемами в изучении нового материала. При обычной биопсии сеть каналов теряет жидкость и становится неразличима; извлечь ее из организма и изучить в лаборатории удалось только, заморозив ткань перед биопсией. Сеть оказалась частью подслизистого слоя — ткани, соединяющей мышечную и слизистую оболочки, и одновременно — ранее незамеченным элементом заполненного жидкостью интерстициального, то есть межтканевого пространства. Именно поэтому новый орган человека, а по сути группа тканей, и оказывается в столь разных местах тела. Канальцы же этой сети заполняет лимфа, а структуру поддерживают плотно уложенные друг на друга коллагеновые узелки.

Интересный аспект этого дела заключается в том, что здесь специалисты предлагают рассматривать новый орган человека из совсем малоизвестных структур, функции, которых ещё слабо изучены. Возможно именно поэтому сейчас для данной сети каналов и отводят роль смягчения ударов, а выделение её в отдельный орган, если это и произойдёт, возможно лишь после досконального разбора функциональной части

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