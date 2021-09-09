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В США создали уникальную вакцину от гриппа и COVID-19 одновременно

  • 9.09.2021, 15:27
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В США создали уникальную вакцину от гриппа и COVID-19 одновременно

Ранняя фаза тестов новой вакцины будет проводиться в Австралии.

Американская компания Novavax начинает испытания комбинированной вакцины от гриппа и от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте радиостанции «Голос Америки».

В исследовании будут участвовать 640 здоровых человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже переболели коронавирусом или прошли вакцинацию одобренным препаратом. Все участники получат препарат, который был создан на основе вакцины от коронавируса NVX-CoV2373 и вакцины от гриппа «Нанофлю».

«Комбинация этих двух вакцин может повысить эффективность системы здравоохранения и обеспечить высокий уровень защиты от COVID-19 и гриппа с помощью единой схемы», — говорит глава отдела исследований и разработок Novavax Грегори Гленн.

Ранее специалисты Novavax заявили, что использование комбинированной вакцины может помочь в борьбе с новыми штаммами COVID-19. Доклинические испытания показали эффективность данной схемы.

В начале года компания Novavax заявила, что вакцина от коронавируса NVX-CoV2373 успешно прошла вторую и третью стадии испытаний. Эффективность вакцины против новых штаммов составила 89,3%.

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