В Беларуси готовят очередные новшества по платежным терминалам 1 9.09.2021, 15:29

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Каких компании и ИП они затронут?

Налоговая предлагает ввести новшества по платежным терминалам. Некоторым компаниям и индивидуальным предпринимателям хотят разрешить работать без этих устройств, чтобы они принимали безналичную оплату только через QR-коды и мобильные приложения. А «Белкоопсоюзу» могут разрешить устанавливать один терминал на несколько магазинов. Напомним, с 10 октября некоторым предпринимателям и компаниям придется обзавестись кассовыми терминалами или платежными кассами, пишет zerkalo.io.

Кому хотят разрешить работать без платежных терминалов

Министерство по налогам и сборам разместило для общественного обсуждения на правовом форуме проект изменений по платежным терминалам.

Среди прочего чиновники предлагают разрешить некоторым компаниям и индивидуальным предпринимателям принимать безналичные платежи только по QR-кодам и через мобильные приложения. Такую возможность предлагают ввести для тех, кто занимается агроэкотуризмом, развозной торговлей, оказывает услуги по ксерокопированию и сканированию, а также торгует автомобилями и мотоциклами, меховыми изделиями, предметами антиквариата. Новшество также хотят ввести для хостелов, а также тех компаний и ИП, которые сдают в аренду легковые и грузовые автомобили без водителя и занимаются доставкой продукции общественного питания. При этом за такие товары и услуги по-прежнему можно будет расплатиться наличными.

Хотят выдавать электронные чеки

Чиновники хотят разрешить выдавать электронный чек вместо напечатанного при оплате товаров и услуг через кассовый аппарат. Главное условие, чтобы покупатель был согласен.

Такой чек смогут отправить на e-mail покупателя.

Некоторым магазинам могут разрешить работать по одному терминалу

«Белкоопсоюзу» хотят разрешить использовать один платежный терминал при осуществлении одной организацией потребкооперации розничной торговли в нескольких торговых объектах. Главное условие, чтобы они были на площадях одного здания.

«Это связано с тем, что банки-эквайеры, предоставившие организациям потребительской кооперации платежные терминалы в безвозмездное пользование, в связи с низкими оборотами по платежным терминалам в торговых объектах, расположенных в сельской местности и райцентрах, неоднократно обращаются в Белкоопсоюз с ходатайством о частичном изъятии платежных терминалов у торговых организаций потребительской кооперации», — говорится в пояснении на правовом форуме.

Для оптимизации затрат банков и «Белкоопсоюза» на содержание платежных терминалов налоговики предлагают расширить перечень случаев, в которых разрешается использование одного такого устройства.

На практике может оказаться, что покупателям придется подождать, пока из другого магазина принесут платежный терминал, чтобы рассчитаться за товар.

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