«Начислят не 1500 рублей, а 500» 1 9.09.2021, 15:49

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Фото: ТАСС

Как власти обманывают медиков.

С августа изменился порядок начисления медикам доплат в связи с коронавирусом. Раньше если врач хотя бы треть своего времени был занят ковидными больными, то он получал надбавку полностью. Теперь же оплачиваются только ковидные часы. «Наша Нива» спросила у медиков, сократились ли их зарплаты.

«Сейчас в ковидных бригадах ездит один врач от отделения»

Участковая терапевт одной из минских поликлиник рассказывает, что за прошлый месяц она получила 220 рублей доплаты за пять ковидных дней.

«По старым правилам я бы получила столько же, ведь это меньше трети рабочего времени (45 часов из 169) и доплата была бы почасовой», — объясняет она.

Полная ковидная надбавка для терапевта в поликлинике — 1000 рублей. По словам специалиста, для многих невозможно будет ее получить в таком размере, так как изменились не только правила начисления доплаты, но и подходы к организации работы.

«Раньше врачи в ковидных бригадах чередовались. Сейчас бригады урезали, на такие вызовы ездит один врач от отделения. Например, в течение месяца все ковидные вызовы берет он, а следующий месяц — другой человек. Поэтому у остальных будет меньше ковидных часов.

При этом ситуация с коронавирусом не улучшается. Недавно вышел приказ о выделении дополнительных коек для таких пациентов. Плановую госпитализацию, например, приостановили госпиталь ветеранов ВОВ, некоторые отделения 4-й больницы», — делится собеседница.

«Раньше, чтобы получить надбавку полностью, нужно было иметь контакт с больными во время восьми смен»

Ситуацию в больницах описывает витебский хирург:

«Если раньше, чтобы получить надбавку полностью (1500 рублей до вычета налогов), нужно было иметь контакт с инфекционными больными во время восьми рабочих смен, то сейчас за это начисляют 500 рублей».

Надо учесть, что многие врачи работают больше чем на ставку, а потому и разрыв в суммах больше. За полторы ставки доплата за треть ковидных смен составит не 2000 рублей, а 660.

Обстановка с эпидемией в городе напряженная.

«Больных очень много, снова организуют дополнительные ковидные койки», — отмечает врач.

«Если отделение полностью ковидное, то ничего не изменилось»

Анестезиолог минской больницы рассказывает, что новые правила сказались не на всех.

«Если отделение полностью ковидное, то ничего не изменилось, медики столько же, сколько и раньше, получают. А если, как у нас, — и «чистые», и «грязные» койки, — то получим доплату только за время, которое было занято ковидными пациентами, остальное оплатят как обычно».

Надбавка для врачей в реанимациях на ставку (170 часов) — 3000 рублей.

«Я только недавно вышла из отпуска, поэтому пока не видела расчетного листка. В июле до новых правил у меня было 300 рабочих часов, из них в ковиде я провела 148, получила доплату более 5000 рублей».

Сейчас за столько же часов, проведенных с пациентами с коронавирусом, врач получила бы в два раза меньше.

Медсестра другой минской больницы работает «красной» зоне. Все смены у нее ковидные. Поэтому доплата осталась, как и в предыдущем месяце — 2000 рублей.

«Поверьте, без надбавок никто бы не работал», — говорит она.

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Согласно банкам вакансий, в стране сегодня не хватает почти 4,4 тысячи врачей и 2,8 тысяч медсестер.

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