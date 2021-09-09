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Ученые выявили лучшего футболиста в истории

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  • 9.09.2021, 16:24
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Ученые выявили лучшего футболиста в истории

Пеле лишь на третьем месте.

Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда вывел формулу для вычисления лучшего футболиста в истории. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученый рассмотрел игроков, которые минимум два раза выигрывали «Золотой мяч», а также учел национальные и международные призы, забитые мячи за клубы и сборные, процент от общего числа проголосовавших в номинации на лучшего игрока мира, а также личные рекорды.

Согласно исследованию Кроуфорда, лучшим футболистом всех времен является форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он набрал 537 очков.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, набравший 503 очка, занял второе место в рейтинге математика. На третьем месте расположился Пеле с 459 очками.

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