Смерть генерала Александр Гольц

9.09.2021, 16:36

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Александр Гольц

Генеральские звезды не принесли ему умения командовать тысячами людей и сотнями самолетов.

Генерал Евгений Зиничев погиб смертью героя. Он, не раздумывая ни минуты, бросился спасать режиссера и оператора Александра Мельника, оступившегося на мокрых камнях вблизи живописного водопада под Норильском. Президент страны имел все основания присвоить генералу звание Героя России. Гибель министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, случившаяся, согласно официальному сообщению МЧС, «при исполнении служебного долга… в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций» означает провал этих маневров. Смысл этих учений заключался, внимание, в том, чтобы отработать методы спасения людей при ликвидации разлива нефтепродуктов, при аварии на пассажирском судне, аварийной посадки самолета и тушении природного пожара. Все это теряет смысл, если в ходе таких учений гибнет гражданский человек. И они теряют смысл окончательно, если первым, кто бросился его спасать, был министр МЧС. Неслучайно, все официальные ньюсмейкеры, вроде министра иностранных дел Сергея Лаврова, настаивают, что Зиничев «действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель». Сам факт гибели двух человек в ходе учений спасателей означает, что кто-то из людей, назначенных министром Зиничевым (не знаю, кто это: начальник охраны, не обеспечивший личную безопасность, угодливый помощник, предложивший слетать на экскурсию в заповедник), просто пренебрег важнейшими служебными обязанностями. Произошедшее в Путоранском заповеднике, по сути, ничем не отличается от пожара в «Зимней вишне», который выявил целый букет нарушений и злоупотреблений, в результате чего и был уволен предшественник Зиничева в должности главы спасательного ведомства.

«Для меня это невосполнимая личная утрата», — совершенно искренне написал в своей телеграмме главный начальник страны. Судя по всему, Зиничев, офицер охраны, долгие годы прослуживший адъютантом Путина, действительно был близок к главе государства. И оставался при этом вполне порядочным и приличным человеком. Он два месяца пробыл на должности исполняющего обязанности губернатора Калининградской области, сам понял, что этой должности совсем не соответствует, сам попросил у президента уволить его. В СМИ появились сообщения, что дело здесь не только в органической неспособности общаться с прессой (единственный брифинг, проведенный Зиничевым, длился 49 секунд). Утверждают, что генерал сказал Путину: на этой должности нельзя не врать, а ему как офицеру это глубоко противно.

И вот в связи с его трагической гибелью вспомнился один из самых пронзительных эпизодов «Живых и мертвых» Симонова, тот, где генерал Козырев перед смертью проклинает свое стремительное возвышение: «…он не умел командовать никем, кроме самого себя, и стал генералом, в сущности оставаясь старшим лейтенантом. Это подтвердилось с первого же дня войны самым ужасным образом, и не только с ним одним. Причиной таких молниеносных возвышений, как его, были безупречная храбрость и кровью заработанные ордена. Но генеральские звезды не принесли ему умения командовать тысячами людей и сотнями самолетов».

Более-менее очевидно, что Евгения Зиничева двигало к большим генеральским звездам, что угодно, но только не организаторские способности, которые и должны быть поставлены во главу угла при назначении на эту должность. В качестве министра он лично героически бросался разгребать последствия очередной катастрофы. Он и смерть свою геройскую встретил, делая то, что умел и чему учился, сработал рефлекс телохранителя, и Зиничев бросился спасать человека, оказавшегося в беде. Но, насколько можно понять, главной его новацией на министерской должности было создание управления собственной безопасности. Если иметь в виду, что инспектор пожарной охраны стал в российском фольклоре фигурой столь же эпической, как и гаишник, мера, может быть, необходимая. Но совершенно ничтожная, если вспомнить характер вызова, с которым в последние годы столкнулось МЧС. Ведомство, которым пришлось руководить Зиничеву, оказалось неспособно предвидеть, что страна стоит перед чередой катастроф, вызванных глобальными изменениями климата. Оно очевидно оказалось не готово к инцидентам, подобным гигантскому разливу нефти, случившемуся в Норильске год назад. Оно не смогло справиться с невиданными пожарами в Якутии, произошедшими в этом году. Собственно говоря, учения, которые проводил Зиничев в Арктике, и были первой попыткой понять, какие меры необходимы в сложившейся ситуации. И окончились они гибелью министра…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

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