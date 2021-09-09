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Страйк — это фатальный удар по диктатору

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  • Telegram-канал «Баста!»
  • 9.09.2021, 16:39
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Страйк — это фатальный удар по диктатору
Фото: euroradio.fm

Тысячи людей, которые были на улицах, в один день просто останутся дома.

Очень скоро, придет момент, когда мы в очередной раз покажем, что мы не выбирали узурпатора. Трехпроцентный пересидел, он должен немедленно покинуть пост. В противном случае нашей самой крайней и конечной для него мерой станет всебелорусский страйк. Тысячи людей, которые были на улицах, в один день просто останутся дома, что и нанесет фатальный удар по диктатору и прикончит лукашизм в нашей стране.

Хватит терпеть его прихлебателей и их хамство. Хватит рисковать своими жизнями ради того, чтобы директора заводов ездили на хороших машинах и строили себе дачи. Хватит терпеть репрессии со стороны властей. До сих пор в тюрьмах находятся тысячи незаконно осужденных. Их свобода — один из самых важных пунктов требований.

Это тот случай, когда бездействие станет самым ключевым действием нашей революции. День, когда белорусы останутся дома, войдет в историю. Мы обязательно победим и все на самом деле зависит только от нас.

Стачке быть!

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