закрыть
9 сентября 2021, четверг, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенного студента Артема Боярского зачислили в Каунасский университет

  • 9.09.2021, 16:52
Политзаключенного студента Артема Боярского зачислили в Каунасский университет
АРТЕМ БОЯРСКИЙ

Он сможет продолжить учебу по своей специальности, как только выйдет на свободу.

20-летнего политзаключенного Артема Боярского зачислили в Каунасский университет Витовта Великого на бакалаврскую программу «Биотехнология», сообщает правозащитный центр «Весна».

Он сможет продолжить учебу по своей специальности, как только выйдет на свободу.

Боярский учился на втором курсе химического факультета БГУ, он четырежды становился стипендиатом Специального фонда президента по поддержке одаренной молодежи благодаря своим победам на предметных олимпиадах. Первый раз его задержали осенью 2020-го и посадили на сутки за участие в акции протеста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»