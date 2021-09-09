Жесткая авария на улице Притыцкого в Минске: перевернулись два авто 9.09.2021, 17:13

Фотофакт.

Серьезная авария произошла днем 9 сентября на столичной улице Притыцкого. Об этом zerkalo.io сообщили читатели.

По словам очевидцев, в районе пересечения улицы Притыцкого с улицей Кунцевщина столкнулись и перевернулись два автомобиля.

На месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Информации о пострадавших пока нет.

Движение по улице Притыцкого в направлении выезда из города затруднено.

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