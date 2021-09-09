Нефть резко подешевела на новостях о распродаже стратегического резерва Китая 2 9.09.2021, 17:20

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Цены покатились вниз.

Перед открытием бирж в США в четверг на новостях том, что Китай впервые в своей истории запускает распродажу баррелей из стратегического резерва топлива, цены на нефть пошли вниз, пишет finanz.ru.

Фьючерсы на сорт Brent на Лондонской бирже ICE спикировали почти 2 доллара за час после того, как Государственное бюро материальных и зерновых резервов объявило, что высший орган власти - Госсовет КНР - одобрил решение реализовать нефть из государственных хранилищ, чтобы «стабилизировать снабжение внутреннего рынка и эффективно обеспечить национальную энергетическую безопасность».

На 16.06 ноябрьские контракты на Brent падали на 1,7%, до 71,26 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI в Нью-Йорке опускались до отметки 67,86 доллара, теряя 1,8%.

По данным Bloomberg, Китай планирует реализовать 22 млн баррелей из национального резерва, точный размер которого держится в секрете и оценивается аналитиками более чем в миллиард баррелей.

Аналогичный шаг китайские власти предприняли на рынке металлов, объявив в июне о продаже алюминия, цинка и меди, которые резко подорожали на мировых биржах, ударив по местным заводам.

Китай - крупнейший импортер нефти в мире - увеличил закупки в августе с 9,7 до 10,5 млн баррелей в день после того, как независимые НПЗ, известные как «самовары», получили от государства свежую порцию разрешений на импорт.

Тем не менее, объемы поставок в Китай остаются на 6% ниже, чем годом ранее. Это давит на цены вместе с укрепляющимся долларом и увеличением добычи странами ОПЕК+, отмечает стратег по сырьевым рынкам ING Уоррен Паттерсон.

В сентябре 20 государств-участнков сделки нарастили производство на 400 тысяч баррелей в сутки, а также утвердили план увеличивать добычу на такую же величину каждый месяц до конца года.

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