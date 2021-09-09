Азербайджан и Турция проводят военные учения в районе, отвоеванном у Армении
- 9.09.2021, 17:47
Учения проводятся согласно договору о военном сотрудничестве.
Военные Азербайджана и Турции проводят совместные тактические учения с боевой стрельбой в Лачинском районе, который Азербайджан отвоевал у Армении.
Об этом турецкое информагентство Anadolu, ссылаясь на заявление Минобороны Азербайджана.
"Учения проводятся согласно договору о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что солдаты отрабатывали разведку в местности со сложным рельефом, организацию засад на дорогах, выявления и уничтожения диверсионных групп и незаметного приближения к воображаемому противнику.