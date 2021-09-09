закрыть
9 сентября 2021, четверг, 19:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Азербайджан и Турция проводят военные учения в районе, отвоеванном у Армении

  • 9.09.2021, 17:47
Азербайджан и Турция проводят военные учения в районе, отвоеванном у Армении

Учения проводятся согласно договору о военном сотрудничестве.

Военные Азербайджана и Турции проводят совместные тактические учения с боевой стрельбой в Лачинском районе, который Азербайджан отвоевал у Армении.

Об этом турецкое информагентство Anadolu, ссылаясь на заявление Минобороны Азербайджана.

"Учения проводятся согласно договору о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что солдаты отрабатывали разведку в местности со сложным рельефом, организацию засад на дорогах, выявления и уничтожения диверсионных групп и незаметного приближения к воображаемому противнику.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»