Азербайджан и Турция проводят военные учения в районе, отвоеванном у Армении 9.09.2021, 17:47

Учения проводятся согласно договору о военном сотрудничестве.

Военные Азербайджана и Турции проводят совместные тактические учения с боевой стрельбой в Лачинском районе, который Азербайджан отвоевал у Армении.

Об этом турецкое информагентство Anadolu, ссылаясь на заявление Минобороны Азербайджана.

"Учения проводятся согласно договору о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что солдаты отрабатывали разведку в местности со сложным рельефом, организацию засад на дорогах, выявления и уничтожения диверсионных групп и незаметного приближения к воображаемому противнику.

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