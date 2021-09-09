Курьезная кража в Гродненской области: вор ограбил квартиру и уснул 6 9.09.2021, 18:06

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18-летний белорус прилег на диван в ограбленной им же квартире.

Необычное ограбление произошло 6 сентября в городе Берестовица Гродненской области – 18-летний белорус вынес из квартиры компьютер, а затем прилег на диван в ограбленной им же квартире. Об этой курьезной краже сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказал правонарушитель, его друг уехал по личным делам в другои город и попросил его присмотреть за квартирои , при этом передал ему ключи. Днем 6 сентября молодои человек пришел в квартиру товарища и обнаружил, что на диване спит незнакомыи человек. При визуальном осмотре квартиры он заметил отсутствие системного блока от компьютера, веб-камеры, оптическои мыши, удлинителеи и DVD-дисков и обратился в милицию.

– Предполагаемым вором, который спал на диване, оказался 18-летний парень. Во время допроса он рассказал следователю, что вместе с другом забрался в квартиру через открытое окно на первом этаже. Они похитили имущество и отнесли в квартиру сообщника. Но во время кражи парень забыл кое-что из личных вещей в ограбленной квартире и вернулся, чтобы забрать. В это время у него закружилась голова, он прилег. И уснул, – сообщили в ведомстве.

Специалисты Комитета судебных экспертиз по Гродненской области осмотрели квартиру, изъяли многочисленные следы, по которым назначили ряд экспертиз. Были доброшены потерпевший и свидетели, имущество возвращено хозяину.

Действия парней, которые проникли в чужую квартиру, квалифицированы по ч. 2 ст. 205 УК Беларуси – кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище.

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