Российским АЗС предсказали массовые банкротства 9.09.2021, 18:16

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Фото: AFP

Об этом сообщил топ-менеджер Shell.

Независимым российским АЗС, которые занимают 60 процентов рынка, угрожают массовые банкротства из-за слишком низких розничных цен на бензин. Об этом заявил топ-менеджер розничной сети Shell в России Виталий Маслов, передает РБК.

По его словам, последние восемь месяцев его компания получает 1,5 рубля убытка с каждого проданного литра бензина. Такая ситуация сложилась из-за того, что в рознице цены выросли на 3-6 процентов, а в опте — на 20-30 процентов.

Он указал, что вертикально интегрированные компании, имеющие также оптовые продажи и экспорт, могут получать выгоду из ситуации и компенсировать убытки. Однако большинство АЗС в России работают по другой схеме.

«Я думаю, что на длинном плече эта ситуация не имеет права быть, потому что начнется элементарная череда банкротств», — предсказал Маслов. Он указал, что многим независимым сетям банки начинают отказывать в кредитах.

Как отметил топ-менеджер, Shell — «большая и терпеливая компания». Она продолжит открывать новые заправки в России. Но ситуация, когда на рынке АЗС останется всего несколько независимых розничных компаний, ей не нравится.

Маслов напомнил и о проблеме ставок по эквайрингу для сетей АЗС. Если в странах Восточной Европы комиссия составляет 0,3-0,4 процента, то в России — целых 1,5 процента от стоимости товаров. Таким образом, на эквайринговую комиссию сети АЗС тратят до 20 процентов валового дохода с продаж топлива.

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