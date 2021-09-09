На предприятии «Белвест» вспышка COVID-19 3 9.09.2021, 18:25

3,824

Карантина нет, из-за нехватки рабочей силы сотрудников вызывают с больничных.

Телеграм-каналу БОР стало известно, что на «Белвесте» вспышка COVID-19. Большая часть сотрудников заразилась коронавирусом, но никакого карантина не объявлено. Более того, из-за нехватки рабочей силы сотрудников вызывают с больничных.

«В Витебске уже давно напряженка с рабочими местами, а потому завод — одно из градообразующих предприятий. То есть, заболел весь завод — заболел город, а дальше по цепочке. Этот карточный домик уже разрушен. Медики признаются, что текущая волна коронавируса еще хуже, чем все предыдущие и никакие вакцины не помогают.

Мы сами можем взять свое здоровье в свои руки и остановить это. Для этого нужно всей стране уйти на карантин и тогда мы одним махом убьем трех зайцев: побережем медиков, которых становится все меньше, сбережем себя и свое здоровье, избавимся от бывшего и его поддакивателей. Стачке быть!» - пишет телеграм-канал БОР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».