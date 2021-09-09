Фотофакт: В Беларуси зубр гуляет по убранному кукурузному полю 9.09.2021, 19:33

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самый яркий представитель белорусской фауны был замечен в Гродненской области.

Зубр гулял по только что убранному кукурузному полю вблизи агрогородка Новый Двор в Свислочском районе Гродненской области, его заметили 9 сентября 2021 года, передает kp.by.

Зубр – последний европейский представитель диких быков. Его длина достигает трех метров, высота в холке до двух метров, а вес достигает одной тонны. Зубр является одним из символов Беларуси. В нашей стране он находится под охраной с 1946 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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