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Путин объяснил, зачем вызвал Лукашенко в Москву

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  • 9.09.2021, 20:05
  • 20,920
Путин объяснил, зачем вызвал Лукашенко в Москву

В данный момент президент РФ проводит встречу с Тараканом.

Президент России Владимир Путин объяснил цель приезда в Москву Лукашенко. По его словам, они должны подвести итоги работы по формированию «союзного государства» за последнее время, сообщает РИА Новости в четверг, 9 сентября.

Российский лидер отметил, что договоренности, к которым Россия и Беларусь планируют прийти сегодня, не связаны с текущей политической повесткой в обоих государствах, передает ТАСС.

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