Нью-Йорк откажется от бензиновых авто 1 9.09.2021, 20:09

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иллюстрационное фото

Мэр Нью-Йорка подписала соответствующий закон.

Мэр Нью-Йорка Кэти Хочул распорядилась отказаться от бензиновых автомобилей к 2035 году, сообщает Reuters.

Хочул хочет добиться нулевых выбросов от легковых автомобилей к 2035 году, а от тяжеловесных машин — к 2045 году. Подписанный закон — это очередной шаг в борьбе с изменениями климата, на которую выделяет большие деньги не только правительство США, но и крупные бизнесмены.

В 2020 году подобные меры предпринял губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он предложил запретить продажи новых легковых автомобилей с бензиновым двигателем, начиная с 2035 года.

В Нью-Йорке насчитывается два миллиона владельцев транспортных средств. Предполагается, что как минимум 400 тысяч из них должны перейти на электрокары к 2030 году. Город обещает установить 10 тысяч пунктов подзарядки к 2030 году.

Правительство США стремится продвигать продажи электромобилей и сократить таким образом потребление ископаемого топлива.

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