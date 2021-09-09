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Александр Квасьневский: Если улица сделает нечто большее, чем год назад — режим в Беларуси падет

  • 9.09.2021, 20:33
  • 2,654
Александр Квасьневский: Если улица сделает нечто большее, чем год назад — режим в Беларуси падет
Александр Квасьневский
Фото: Krzysztof Żuczkowski

Экс-президент Польши назвал два фактора падения режима в Беларуси.

Президент Польши в 1995—2005 годах Александр Квасьневский рассказал «Радио НВ», что диктатура Александра Лукашенко может завершиться по воле народа или президента РФ.

«[Существование режима Лукашенко] зависит от двух факторов. Он будет существовать до тех пор, пока Москва не скажет, что это конец, и влияние будет настолько сильным, что он уйдет, для него не будет другого выхода. Но есть также внутренний фактор — как будет реагировать народ. Лукашенко не ожидал, что белорусы будут так сильно настроены против него. <...> Когда Лукашенко уйдет? Если Путин решит сделать это быстро — так и будет. Если улица сделает нечто большее, чем год назад — это тоже будет быстрее. Но может быть и так, что режим в кризисном положении будет существовать еще несколько лет», — дал прогноз Квасьневский.

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