Фаниполь сегодня целый день без воды 9.09.2021, 20:47

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Власти организовали только одну точку ее подвоза.

Читатели Zerkalo.io сообщают, что в Фаниполе целый день нет воды. Несколько дней до этого, по словам местных жителей, были проблемы с напором, а сегодня, 9 сентября, с утра вода и вовсе пропала. Также жители жалуются, что на весь 16-тысячный город организован только один пункт подвоза питьевой воды.

Как сообщает городской портал fanipol.by со ссылкой на КУП «Молодечноводоканал», 7 сентября на станции второго подъема воды произошла авария. Коммунальная организация предупреждала, что в городе может быть пониженное давление воды в системе. Также сообщалось, что ведутся работы по устранению аварии.

— Сейчас в Фаниполе нет никакой воды. Когда она появится — непонятно. До этого несколько дней были проблемы с напором, а сегодня, 9 сентября, она вообще пропала. В службе «115» куда звонит, наверное, полгорода, нам говорят, что это произойдет после 20.00, — рассказывают местные жители.

В это же время в социальных сетях города люди пишут о разном времени возвращения воды в краны. Кто-то утверждает, что в службе «115» им сказали, что воду должны дать после 21.00, кто-то говорит про утро 10 сентября.

— Власти организовали только одну точку с доставкой воды на весь город, а в магазинах раскупили всю питьевую воду, — описывают ситуацию жители и говорят, что машину с водой на улицу Зеленую выделили всего на один час. — Но обещали, вроде бы, подвезти бочки с водой и в другие районы. Так, опять же, сказали в службе «115». но официальная информация есть только про одну бочку, которую организовали военные на улице Зеленой.

Кстати, летом 2019 года часть Фаниполя уже оставалась без воды на несколько дней. Тогда ремонтировали водопровод и при его подключении произошел прорыв. Затопило несколько улиц и воду из-за аварии отключили. Проблемы с водой были и в августе прошлого года.

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