Закрашенный таракан породил массу шуток в Сети

Закрашенный таракан породил массу шуток в Сети2
- 9.09.2021, 21:00
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Стоп таракан!
Пользовательница твиттера под ником chellzyeah выложила фото закрашенного таракана, которого превратили в мем другие пользователи, пишет «Новое время».
Фото настолько вдохновило подписчиков Челси, что бедное насекомое заставили драться с Сабзиро, крутиться на шесте и сыграть главную роль в фильме «Основной инстинкт».
Один из пользователей сравнил таракана с Брюсом Ли. Фото разные, но общая энергетика чувствуется.
Среди подписчиков Челси нашлись также и фанаты футбола.
На этом фото таракан похож на типичного первокурсника, который переехал из родительского дома в общежитие.
От спартанца до скрипача всего за одну минуту в фотошопе:
Главная роль в фильме, как мы и говорили. Назовем это «тараканья цензура».
Пользователи Интернета никогда не прекратят нас удивлять. Вот вам мем превращен в еще один мем.