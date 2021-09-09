Закрашенный таракан породил массу шуток в Сети 2 9.09.2021, 21:00

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Стоп таракан!

Пользовательница твиттера под ником chellzyeah выложила фото закрашенного таракана, которого превратили в мем другие пользователи, пишет «Новое время».

Фото настолько вдохновило подписчиков Челси, что бедное насекомое заставили драться с Сабзиро, крутиться на шесте и сыграть главную роль в фильме «Основной инстинкт».

Один из пользователей сравнил таракана с Брюсом Ли. Фото разные, но общая энергетика чувствуется.

Среди подписчиков Челси нашлись также и фанаты футбола.

На этом фото таракан похож на типичного первокурсника, который переехал из родительского дома в общежитие.

От спартанца до скрипача всего за одну минуту в фотошопе:

Главная роль в фильме, как мы и говорили. Назовем это «тараканья цензура».

Пользователи Интернета никогда не прекратят нас удивлять. Вот вам мем превращен в еще один мем.

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