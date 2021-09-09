Николай Золотов: Мы сейчас такие козлы отпущения, никто за сборную Беларуси не болеет 2 9.09.2021, 21:03

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Защитник признал, что из-за молчания футболистов по поводу ситуации в стране команду больше никто не поддерживает.

Защитник сборной Беларуси Николай Золотов в видеоинтервью пресс-службе АБФФ прокомментировал итоги матча с командой Бельгии (0:1).

– Как и в игре с Чехией есть какая-то недосказанность. Нам не хватило двух компонентов: веры в свои силы, но это больше психология. У нас мало уверенных футболистов, даже где-то наглых, злых. Большинство из нас такие, это не то, что себя выгораживаю и бросаю камень в чей-то огород. Плюс на Бельгию не хватило положительных эмоций после игры с Уэльсом. В том матче мы должны были даже не вничью играть, а побеждать.

В Беларуси мы сейчас такие козлы отпущения. Никто за нас не болеет, за нас болеют считанные единицы. Даже таким результатом, проигрышем, мы многим испортили настроение. Будут говорить, что они все равно проиграли, что соперник играл вполсилы.

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