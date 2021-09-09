В РФ в любой момент могут взорваться около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин 9.09.2021, 21:26

Владельцы свои разработки не законсервировали и не вывели из эксплуатации.

В России насчитывается порядка 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин, которые должным образом не законсервировали, и они представляют реальную взрывоопасную угрозу. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко, сообщает The Insider.

«Что касается объектов на суше, объектов накопленного вреда, мы сегодня фиксируем порядка 26 тысяч опасных, взрывоопасных скважин, это бывшие нефтяные разработки, которые необходимо точно так же утилизировать, выводить из эксплуатации», — отметила вице-премьер.

В России собираются запретить делить добывающие участки между несколькими собственниками, когда вышка будет закрываться и необходимо будет ее законсервировать.

«Мы запрещаем делить площадки. Ведь в Усолье, оказалось, не один собственник, а 38 разных собственников на этой площадке. И пришлось с каждым из них работать. Это тяжелая задача — договориться с таким количеством собственников, чтобы обеспечить ритмичную ликвидацию даже за счет средств федерального бюджета. Поэтому в законопроекте говорим: делить нельзя. Единым комплексом создавали, и ликвидируйте единым комплексом», — объясняет Абрамченко.

Абрамченко уточнила, что РФ планирует потратить 20 млрд рублей на программу «генеральной уборки» и ликвидацию заброшенных скважин. Программа заключается в ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок.

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