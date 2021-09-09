Украина предложила Польше начать регулярные встречи глав правительств «Люблинского треугольника» 9.09.2021, 21:43

Премьер Украины провел встречу с польским коллегой.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил премьеру Польши Матеушу Моравецкому проводить регулярные встречи глав правительств стран "Люблинского треугольника" – Украины, Польши и Литвы. Об этом 9 сентября сообщил пресс-центр Кабмина Украины.

Отмечается, что Шмыгаль пребывал с официальным визитом в городе Карпач (Польша).

"Польша стала одной из первых стран, с которой мы подписали на уровне глав государств Совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Также для нас чрезвычайно важное значение имело участие президента Польши [Анджея Дуды] в учредительном саммите Крымской платформы", – сказал Шмыгаль.

Глава Кабмина предложил Моравецкому начать регулярные встречи глав правительств "Люблинского треугольника" для "активизации сотрудничества в различных областях в этом трехстороннем формате".

Шмыгаль также подтвердил готовность Украины стать неотъемлемой частью инициативы "Триморья".

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