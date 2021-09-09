Налоговики начали спрашивать у «тунеядцев», за какие деньги те живут 6 9.09.2021, 21:48

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Режим решил подтолкнуть «тунеядцев» к восстанию.

Налоговики проверяют, за какие деньги живут те, кто попал в базу «тунеядцев». Так, жителя Борисовского района, который попал в число не занятых в экономике, попросили отчитаться по доходам и расходам, сообщают в Министерстве по налогам и сборам.

«В ходе проведения инспекцией по Борисовскому району контрольных мероприятий по истребованию деклараций о доходах и имуществе в отношении граждан, не занятых в экономике, установлено физическое лицо, получающее зарплату «в конвертах», — рассказали в МНС.

При проверке налоговики обнаружили превышение расходов над доходами на 88,3 тысячи рублей.

«Инспекцией у физического лица была истребована декларация о доходах и имуществе. С суммы превышения расходов над доходами исчислен подоходный налог в сумме 14,13 тысячи рублей», — уточняли налоговики.

Напомним, в начале года в Минске службам занятости и налоговой «поставили задачу принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города». Ранее в декабре прошлого года Лукашенко потребовал «немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать».

В Беларуси с 1 сентября обновили базу «тунеядцев». Те, кто в нее попал, будут оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для иждивенцев они вырастут примерно в 5 раз.

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