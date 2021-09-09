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Владимир Милов: В Кремле есть люди, которые понимают, что встать на сторону Лукашенко — это ошибка

  • 9.09.2021, 22:32
  • 1,256
Владимир Милов: В Кремле есть люди, которые понимают, что встать на сторону Лукашенко — это ошибка
Владимир Милов

Это не принесло им дивидендов, появились антироссийские настроения.

Российская политическая элита не хочет содержать Лукашенко, считает оппозиционный российский политик, бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов, передает «Солидарность».

– Сейчас для Путина очень сложная ситуация. С одной стороны, Лукашенко ему надоел, он больше белорусов хотел бы от него избавиться. Но есть другой фактор — вот эта народная революция снизу, и Путин просто не может этого поддержать.

Для него это суицидальная история. Если он хоть раз где-то это поддержит, значит, что точно это все перекинется к нему. Вот эта глобальная солидарность диктаторов в противостоянии с восставшим народом — фактор, который важнее всего остального.

Я думаю, что в Кремле есть люди, которые понимают, что встать на сторону Лукашенко — это ошибка, это не принесло им дивидендов, появились антироссийские настроения, которых до этого не было.

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