Владимир Милов: В Кремле есть люди, которые понимают, что встать на сторону Лукашенко — это ошибка 9.09.2021, 22:32

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Владимир Милов

Это не принесло им дивидендов, появились антироссийские настроения.

Российская политическая элита не хочет содержать Лукашенко, считает оппозиционный российский политик, бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов, передает «Солидарность».

– Сейчас для Путина очень сложная ситуация. С одной стороны, Лукашенко ему надоел, он больше белорусов хотел бы от него избавиться. Но есть другой фактор — вот эта народная революция снизу, и Путин просто не может этого поддержать.

Для него это суицидальная история. Если он хоть раз где-то это поддержит, значит, что точно это все перекинется к нему. Вот эта глобальная солидарность диктаторов в противостоянии с восставшим народом — фактор, который важнее всего остального.

Я думаю, что в Кремле есть люди, которые понимают, что встать на сторону Лукашенко — это ошибка, это не принесло им дивидендов, появились антироссийские настроения, которых до этого не было.

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