Время убирать!
- 9.09.2021, 22:55
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Белорусы готовятся к забастовке.
В разговорах на тему забастовки, когда начинаешь объяснять зачем она нужна и что она даст, многие соглашаются, но добавляют: почему я должен страдать за других?
И вот тогда приходиться объяснять, что слово страдать, вернее глагол страдать — произошёл от слова страда, напряженная работа в период уборки, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»
Поэтому нам действительно нужно пострадать, а вернее напряжённо поработать над собой психологически, настроить себя, ведь ни для кого не секрет, что побеждает не всегда сильнейший, а тот, кто психологически лучше готов, поэтому предстоит и психологическая работа над собой, ну и конечно физическая то же.
Поэтому страдать — не синоним лишать себя чего, а страдать это напряженно работать чтобы убрать...
Готовимся к забастовке!