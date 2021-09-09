Время убирать! 9.09.2021, 22:55

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Фото: nn.by

Белорусы готовятся к забастовке.

В разговорах на тему забастовки, когда начинаешь объяснять зачем она нужна и что она даст, многие соглашаются, но добавляют: почему я должен страдать за других?

И вот тогда приходиться объяснять, что слово страдать, вернее глагол страдать — произошёл от слова страда, напряженная работа в период уборки, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Поэтому нам действительно нужно пострадать, а вернее напряжённо поработать над собой психологически, настроить себя, ведь ни для кого не секрет, что побеждает не всегда сильнейший, а тот, кто психологически лучше готов, поэтому предстоит и психологическая работа над собой, ну и конечно физическая то же.

Поэтому страдать — не синоним лишать себя чего, а страдать это напряженно работать чтобы убрать...

Готовимся к забастовке!

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