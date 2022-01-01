В мире наступил 2022 год 1.01.2022, 10:03

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Как и когда его встречали в разных странах.

Сегодня ночью Новый год встретила почти вся планета. Исключение - 8 стран, празднующих в другой день. Среди таких - Израиль, где праздник Рош га-Шана отмечается по лунному календарю осенью, и Саудовская Аравия, где смена года происходит в день весеннего равноденствия 21 марта, а 1 января празднование под строгим запретом.

Также в марте празднует Иран - по персидскому календарю. В апреле Новый год будет встречать Бангладеш. Китай, Вьетнам и Южная Корея будут праздновать по собственным календарям в январе-феврале, но кое-где 1 января признано официальным праздником.

Индийцы будут встречать Новый год в разное время, это зависит от традиций и культур. Официально праздник в Индии состоится 22 марта.

31 декабря в 13:00 по минскому времени новый 2022-й год уже наступил на для жителей островов Лайн и Кирибати.

Позднее всех его встретят жители Самоа - в 14:00 1 января.

Вчера в 14:00 Новый год пришел в Новую Зеландию и Фиджи, через час - на Камчатку и Маршалловы острова.

С 15:00 до 16:00 праздновали разные части Австралии, за ней - Южная и Северная Корея и Япония.

Китай, Малайзия, Филиппины и остров Бали встретили 2022-й в 19:00, Индонезия - в 20:00.

В 21:00 праздновали Бангладеш, Шри-Ланка, а через 15 минут - Непал.

В 21:30 новый год пришел в Индию, спустя полчаса - в Туркменистан, Узбекистан, Пакистан, Кыргызстан и на Мальдивы.

Афганистан праздновал в 22:30, а Армения, Азербайджан, Грузия и ОАЭ - в 23:00.

Турция и Россия праздновали вместе с Беларусью.

В 01:00 по минскому времени, в 2022-й вошли Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.

Далее каждый час Новый встречали сначала часть Африки и Центральная и большая часть Европы, следом - Великобритания, Португалия.

В 05:00 1 января Новый год праздновала Бразилия, за ней - восточная Канада и Карибские острова.

Только в 08:00 утра новый год дошел до США (Вашингтон, Нью-Йорк) и столицы Канады.

Новогодние салюты

В Москве новогодний салют гремел по всему городу, в том числе на Красной площади. Правда, из-за коронавирусных ограничений у Кремля было совсем немноголюдно.

В Афинах шоу устроили над Парфеноном, а в Берлине — над Бранденбургскими воротами. Власти этих стран сильно ограничили возможности граждан отметить праздник.

Фото: Associated Press

В Париже Эйфелеву башню раскрасили огнями, как новогоднюю ёлку, но обошлись без салюта и больших шоу. Крупные гороад Франции встречают новый год с новыми ограничениями — например, возвращается требование носить маску даже на улице.

Зато в Мадриде на площади Пуэрта-дель-соль собрались несколько тысяч человек, танцевавших под мелодию часов на доме Королевской почты. Формально, правда, доступ на площадь тоже был ограничен.

Фото: Associated Press

В Австралии самое яркое шоу по традиции устроили в Сиднее. До пандемии посмотреть на новогодний салют там собирались до миллиона туристов. Год назад праздник прошёл вовсе без зрителей.

Власти Тайваня подготовили огненное шоу в Тайбэе. Большой небоскреб в центре города стал полотном для ярких трёхмерных эффектов, а для собравшихся гостей играла живая музыка.

Фото: Associated Press

В Таиланде тоже разрешили праздновать Новый год почти как обычно, сохраняя лишь некоторые ограничения, чтобы поддержать и так пострадавший туристический сектор. Правда, новогодние молитвы в буддистских храмах решено было проводить онлайн.

Фото: Associated Press

В Дубае "новогодней ёлкой" стал 828-метровый небоскрёб "Бурдж Халифа", самое высокое здание мира. Его стены стали экраном для светового и лазерного шоу.

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