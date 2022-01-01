В мире наступил 2022 год
- 1.01.2022, 10:03
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Как и когда его встречали в разных странах.
Сегодня ночью Новый год встретила почти вся планета. Исключение - 8 стран, празднующих в другой день. Среди таких - Израиль, где праздник Рош га-Шана отмечается по лунному календарю осенью, и Саудовская Аравия, где смена года происходит в день весеннего равноденствия 21 марта, а 1 января празднование под строгим запретом.
Также в марте празднует Иран - по персидскому календарю. В апреле Новый год будет встречать Бангладеш. Китай, Вьетнам и Южная Корея будут праздновать по собственным календарям в январе-феврале, но кое-где 1 января признано официальным праздником.
Индийцы будут встречать Новый год в разное время, это зависит от традиций и культур. Официально праздник в Индии состоится 22 марта.
31 декабря в 13:00 по минскому времени новый 2022-й год уже наступил на для жителей островов Лайн и Кирибати.
Позднее всех его встретят жители Самоа - в 14:00 1 января.
Вчера в 14:00 Новый год пришел в Новую Зеландию и Фиджи, через час - на Камчатку и Маршалловы острова.
С 15:00 до 16:00 праздновали разные части Австралии, за ней - Южная и Северная Корея и Япония.
Китай, Малайзия, Филиппины и остров Бали встретили 2022-й в 19:00, Индонезия - в 20:00.
В 21:00 праздновали Бангладеш, Шри-Ланка, а через 15 минут - Непал.
В 21:30 новый год пришел в Индию, спустя полчаса - в Туркменистан, Узбекистан, Пакистан, Кыргызстан и на Мальдивы.
Афганистан праздновал в 22:30, а Армения, Азербайджан, Грузия и ОАЭ - в 23:00.
Турция и Россия праздновали вместе с Беларусью.
В 01:00 по минскому времени, в 2022-й вошли Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.
Далее каждый час Новый встречали сначала часть Африки и Центральная и большая часть Европы, следом - Великобритания, Португалия.
В 05:00 1 января Новый год праздновала Бразилия, за ней - восточная Канада и Карибские острова.
Только в 08:00 утра новый год дошел до США (Вашингтон, Нью-Йорк) и столицы Канады.
Новогодние салюты
В Москве новогодний салют гремел по всему городу, в том числе на Красной площади. Правда, из-за коронавирусных ограничений у Кремля было совсем немноголюдно.
В Афинах шоу устроили над Парфеноном, а в Берлине — над Бранденбургскими воротами. Власти этих стран сильно ограничили возможности граждан отметить праздник.
В Париже Эйфелеву башню раскрасили огнями, как новогоднюю ёлку, но обошлись без салюта и больших шоу. Крупные гороад Франции встречают новый год с новыми ограничениями — например, возвращается требование носить маску даже на улице.
Зато в Мадриде на площади Пуэрта-дель-соль собрались несколько тысяч человек, танцевавших под мелодию часов на доме Королевской почты. Формально, правда, доступ на площадь тоже был ограничен.
В Австралии самое яркое шоу по традиции устроили в Сиднее. До пандемии посмотреть на новогодний салют там собирались до миллиона туристов. Год назад праздник прошёл вовсе без зрителей.
Власти Тайваня подготовили огненное шоу в Тайбэе. Большой небоскреб в центре города стал полотном для ярких трёхмерных эффектов, а для собравшихся гостей играла живая музыка.
В Таиланде тоже разрешили праздновать Новый год почти как обычно, сохраняя лишь некоторые ограничения, чтобы поддержать и так пострадавший туристический сектор. Правда, новогодние молитвы в буддистских храмах решено было проводить онлайн.
В Дубае "новогодней ёлкой" стал 828-метровый небоскрёб "Бурдж Халифа", самое высокое здание мира. Его стены стали экраном для светового и лазерного шоу.