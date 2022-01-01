С 1 января в Беларуси выросла базовая величина 3 1.01.2022, 10:13

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Вслед за ней повысили размеры штрафов и пошлин.

С 1 января базовую величину повысили до 32 рублей. Сейчас она составляет 29 рублей. Вслед за ростом базовой величины изменились суммы штрафов, пособий и некоторых других выплат и платежей, сообщает zerkalo.io.

Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ. Данный показатель влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу и т.д.

В последний раз базовую величину повышали с 1 января — с 27 до 29 рублей.

Как вырастут некоторые пошлины и выплаты

Пошлина за выдачу нового паспорта теперь составляет 32 рубля (ранее — 29 рублей), за ускоренную выдачу — еще 32 рубля (ранее — 29 рублей). Регистрация брака — также 32 рубля (ранее — 29 рублей), развод — до 128 рублей (ранее — 116 рублей).

Новый размер сбора за регистрации ИП составляет 16 рублей (ранее — 14,5 рублей).

К базовой величине также привязано пособие по безработице, максимальный размер — две базовые величины (в 2021 году это было 58 рублей, а сейчас — 64 рубля).

Как увеличились некоторые штрафы

Штраф за безбилетный проезд в городском транспорте с 1 января составляет от 16 до 32 рублей (ранее — от 14,5 до 29 рублей), в пригородном транспорте — 22,4 рубля (ранее — 20,3 рубля), в междугороднем — 32 рубля (ранее — 29 рублей).

Штраф за шум и вибрацию с 23 до 7 часов с этого года вырос до 960 рублей (ранее — до 870 рублей). За самовольную перепланировку без изменения несущих конструкций теперь могут оштрафовать на сумму до 960 рублей (ранее — до 870 рублей), с изменением несущих конструкций — от 960 до 1600 рублей (ранее — от 870 до 1450 рублей).

Штраф за нецензурную брань с 1 января составляет от 64 до 960 рублей (ранее — от 58 до 870 рублей), за курение в запрещенных местах — до 128 рублей (ранее — до 116 рублей), за курение во вспомогательных помещениях многоквартирных домов — до 960 рублей (ранее — до 870 рублей).

Распитие алкоголя или пива в общественных местах с нового года обойдется в сумму до 256 рублей (ранее — до 232 рублей), а появление на работе в состоянии опьянения — от 32 до 320 рублей (ранее — от 29 до 290 рублей).

Штраф за выбрасывание мусора из окна машины с 1 января — от 32 до 64 рублей (ранее — от 29 до 58 рублей).

За вождение без техосмотра при первом нарушении в течение года штраф может с нового года составить от 32 до 96 рублей (ранее — от 29 до 87 рублей), при повторном — от 64 до 192 рублей (ранее — от 58 до 174 рублей). Штраф за вождение в нетрезвом виде подняли до сумм от 1600 до 3200 рублей (ранее — от 1450 до 2900 рублей).

Выросли также штрафы и за превышение скорости. При превышении от 10 до 20 км/ч штраф теперь составляет 32 рубля (ранее — до 29 рублей), от 20 до 30 км/ч — до 96 рублей (ранее — до 87 рубля), более 30 км/ч — до 320 рублей (ранее — до 290 рублей).

Штраф за неправильную парковку может вырасти до 32 рубля (ранее — до 29 рублей).

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