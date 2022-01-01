Последняя битва Путина 5 Константин Эггерт, «Немецкая волна»

1.01.2022, 10:23

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Сегодня метафора о крысе важна, как никогда.

Одна из самых известных историй о Владимире Путине - рассказ о крысе, которую он попытался преследовать. "В подъезде жили крысы. И мы с друзьями все время гоняли их палками. Один раз я увидел огромную крысу и начал преследование, пока не загнал ее в угол. Бежать ей было некуда. Тогда она развернулась и бросилась на меня. Это было неожиданно и очень страшно. Теперь уже крыса гналась за мной. Она перепрыгивала через ступеньки, соскакивала в пролеты. Правда, я все равно был быстрее и захлопнул дверь перед ее носом", - вспоминал российский президент свои детские годы в книге "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным".

Несколькими годами позже в интервью для фильма "Путин" он же сообщил: "Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову. Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять".

Сегодня метафора о крысе важна, как никогда.

Никаких компромиссов

Непосредственно перед телефонным разговором российского президента с Джо Байденом и сразу после него Кремль разразился серией пространных комментариев. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, советник Путина по международным делам Юрий Ушаков и посол России в США Анатолий Антонов - все говорили об одном: Москва не станет вести многолетние переговоры с США в стиле холодной войны и не откажется от требований к Западу дать ей юридически оформленные некие "гарантии безопасности". Под ними Россия подразумевает отказ принимать в НАТО страны, некогда входившие в состав СССР (прежде всего Украину и Грузию), а также обещание снизить военную активность альянса в Центральной Европе и государствах Балтии. Кроме того Россия хочет, чтобы США не размещали в Европе ракеты малой и средней дальности.

Тем самым Владимир Путин дает понять: он готов отвести российские вооруженные силы от границы с Украиной, но лишь после того, как НАТО откажется от обещания рано или поздно принять в свои ряды Украину и Грузию, сделанного на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году.

После более чем 20 лет на международной арене Путин слишком хорошо знает: это - невыполнимые требования. Отмена бухарестского приглашения и ограничение военной активности НАТО на ее же территории равносильны предоставлению Москве права вето на натовские решения. Это, по сути, будет означать конец альянса.

Президент Байден уже сказал, что Украине, прежде чем думать о членстве, необходимо решить проблему коррупции. Он также подтвердил, что США не будут размещать наступательное оружие на территории Украины. Кроме того, теоретически можно немного ограничить военное сотрудничество США с Киевом, хотя это может привести в ярость Конгресс. То есть фактически Вашингтон пошел на большинство возможных уступок Москве еще до начала российско-американских переговоров в Женеве, намеченных на 10 января. Но Кремль настаивает на требованиях, которые, как он знает, не будут выполнены. Почему?

Путин ловит момент

В Кремле считают, что политическая воля Запада, в особенности Европейского Союза, ослаблена пандемией ковида, интересами крупного бизнеса, который не хочет обострения с Россией и Китаем, а также отсутствием дальновидных политических лидеров.

Более того, Джо Байден совершил ошибку, пригласив Путина встретиться весной, во время первой массированной концентрации российских вооруженных сил у границы с Украиной. Путин расценил это как признак слабости и готовности "торговать" Украиной в обмен на невмешательство России в противостояние Вашингтона с Китаем. Российский лидер также взбешен решением президента Украины Владимира Зеленского арестовать и предать суду за государственную измену пророссийского политика №1 в Украине, ближайшего друга и кума Путина - Виктора Медведчука.

Кроме того, он наконец пришел к логическому выводу: ни один украинский президент никогда не выполнит Минские договоренности 2015 года. В Киеве считают эти соглашения подписанными под дулом пистолета, унизительными и подрывающими государственный суверенитет.

Зато в Кремле с тревогой следят за модернизацией вооруженных сил Украины и ее растущим сотрудничеством с НАТО. Украинские войска используют боевые дроны "Байрактар" турецкого производства, а военный флот реализует масштабную программу модернизации при активном участии Великобритании. Плюс Украина регулярно участвует в совместных учениях со странами альянса. Корабли стран НАТО ходят к берегам Крыма, а самолеты-разведчики США летают у самых рубежей самопровозглашенных "республик" Донбасса. Все это, с точки зрения Москвы, способно в обозримом будущем привести Киев к решению отвоевать контролируемые Кремлем районы на востоке. В конце концов это будет не первый такой случай: в 2020 году Азербайджан неожиданно преуспел в подобном начинании в Нагорном Карабахе, после многих лет перевооружения и модернизации армии и при поддержке Турции - члена НАТО.

Российское руководство считает, что момент, когда можно и нужно предъявить жесткие требования Западу, настал и что его нельзя упустить. Германию возглавляют социал-демократы, традиционно симпатизирующие Москве и активно отстаивающие запуск газопровода "Северный поток - 2". Во Франции идет скандальная президентская кампания, в которой как минимум один ведущий претендент обещает вывести страну из состава НАТО и отменить антикремлевские санкции. Во главе США стоит не очень здоровый 80-летний президент. Его внешнеполитическая команда до последнего времени была расколота на реалистов, требующих передать "украинское досье" ЕС и сконцентрироваться на борьбе с Пекином, и интернационалистов, требующих не давать спуску Кремлю. Сама Украина ослаблена постоянными междоусобицами и серьезно подорвана запоздалым реагированием на пандемию.

Не забыть генералов!

Есть и еще одно, внутриполитическое, соображение. Верховный главнокомандующий Путин не может позволить себе только ради телефонных разговоров с президентом США дважды в год гонять к украинской границе и обратно почти 200 тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники. Такие действия создают впечатление нерешительности и слабости, прежде всего среди военных. А этого Путин всегда стремится всеми силами избегать. Ведь для него первостепенное значение имеет сохранение непререкаемого авторитета в элитах. Это - один из основных инструментов обеспечения стабильности режима. Генералы - одна из важнейших группировок в российской верхушке, которая должна всегда чувствовать, что ее воспринимают всерьез.

Путин сознательно ставит Западу почти невыполнимые условия. Похоже, он боится упустить благоприятные - с его точки зрения - условия. А потому рассматривает противостояние как стратегическую неизбежность, а будущий успех - как свое историческое наследие. Так что забудьте о саммитах Хрущева с Кеннеди и Брежнева с Никсоном. Нынешнее руководство РФ видит себя гораздо отчаяннее и свободнее в выборе средств, нежели поздние Советы.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»

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