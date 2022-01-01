Что изменилось для белорусов с 1 января 3 1.01.2022, 10:42

4,560

Увеличилась коммуналка и налоги, заработали антизападные санкции.

Журналисты «Нашей Нивы» посмотрели, что изменится в Беларуси с 1 января 2022 года.

За коммуналку будем платить больше

В 2022-м, как и в предыдущие годы, дважды поднимут тарифы на ЖКУ. Первый этап — -с 1-го января на 11,1 рубля подорожают все услуги, кроме отопления. По подсчетам чиновников, оплата коммуналки за типичную двушку, где живут три человека, вырастет приблизительно на пять долларов в месяц. Следующее подорожание ожидается с 1-го июня — на 3,04 рубля повысят тарифы на тепло, электроэнергию, газ, который используют на отопление.

С Нового года увеличиваются также тарифы на электроэнергию, примерно на 11%. За интернет и звонки за границу со стационарного телефона также будем платить больше «Белтелеком» повышает ставки примерно на 5%.

Поднимут минимальную среднюю зарплату, поддержат бюджетников

С 1-го января увеличивается минимальная зарплата — до 457 рублей (сейчас она составляет 418,14 рубля). Также поднимут базовую ставку, от которой зависит зарплата бюджетников — до 208 рублей (сейчас — 198 рублей).

В два раза увеличивается единовременная выплата на оздоровление бюджетников (было — половина оклада, станет — целый оклад работника). На это из бюджета выделят около 120 миллионов рублей.

С Нового года педагогам, которые берут классное руководство и кураторство, будут доплачивать — базовую ставку (208 рублей).

Повышается и базовая величина, к которой привязаны многие обязательные платежи и штрафы — до 31 рубля (сейчас — 29 рублей).

Выходим на максимальный пенсионный возраст

С 1-го января повышается пенсионный возраст: для женщин — 58 лет, для мужчин — 63 года. Власти достигли поставленной в 2017 году цели. Но возможно, это не окончательное увеличение. Чиновники говорили, что пенсионный возраст женщин могут еще поднять. Эксперты МВФ советовали белорусским властям повышать пенсионный возраст.

Также с Нового года на шесть месяцев повышается минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии — сейчас это 18,5 года (время, когда шли отчисления в Фонд социальной защиты). С 2022-го будут по-новому рассчитывать пенсии. Период, за который берут зарплату, чтобы рассчитать выплаты, увеличивается на год — до 28 лет непрерывного стажа.

Запасаемся помидорами — заработают антизападные санкции

С 1-го января начинает действовать продуктовое эмбарго против западных стран, которые ввели санкции против режима Лукашенко. Под запретом продукция из стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Ирландии, Швейцарии и Черногории. Интересно, что хотя Сербия и поддержала ЕС в санкционном давлении, ее продукцию белорусские власти в ответ блокировать не будут.

Вот о каких продуктах идет речь:

— мясо (говядина, свинина, домашняя птица);

— субпродукты, жиры, колбасы, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов;

— молоко и молочная продукция;

— фрукты, овощи и орехи;

— кондитерские изделия;

— соль.

Важно: список не исчерпывающий, так как имеется пометка «и другие продукты». Власти обещают, что смогут заменить западные товары белорусскими или аналогами из стран, которые не вводили санкции, также предусматриваются квоты для определенных поставщиков. Как будет работать новый механизм, станет известно уже в 2022-м. Пока же непонятно даже, попадут ли под запрет продукты европейских брендов, которые производятся, например, в России.

Новые налоги

Обновленный Налоговый кодекс пока не обнародован, но чиновники анонсировали, что с 2022 года начнут взимать налог с каждого владельца квартиры, ранее платили те, кто имеет более одной. Точная сумма станет известна, когда опубликуют изменения в Кодекс.

Также в планах — поднять сборы с хозяев агроусадеб и ремесленников. С 1-го января применять упрощенную систему не смогут ИП, оказывающие услуги. Исключение сделали для следующих видов занятости:

— туристическая деятельность;

— деятельность в сфере здравоохранения;

— деятельность сухопутного транспорта;

— услуги по общественному питанию;

— деятельность в области компьютерного программирования.

Ставка для остальных вырастет с 5% до 16%. Часть предпринимателей может перейти на уплату единого налога, если оказываются услуги гражданам исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд.

Семейный капитал не будут выплачивать при усыновлении

С 1-го января изменяются правила получения семейного капитала для многодетных семей. Помощь не будут выделять при усыновлении третьего и последующих детей. Минтруда уточняет, что в таких ситуациях государство и так поддерживает семьи.

Также с Нового года придется собирать больше документов, чтобы воспользоваться возможностью потратить семейный капитал до того, как ребенок станет совершеннолетним. Какие конкретно это документы, власти пока не уточняют.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».