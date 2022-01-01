Охладить намерения Кремля 3 Уильям Тейлор

1.01.2022, 10:58

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Двум нациям есть чему научить друг друга.

Если Кремль решит вторгнуться в Украину снова, в отношениях США и Украины будут доминировать усиление военной помощи, скоординированная политическая поддержка против агрессора и комплексные экономические санкции против россиян и их экономики.

Если же угроза этого ответа со стороны международного сообщества все же сдержит вторжение, американо-украинские отношения могут расшириться до более привычной практики межправительственного и международного взаимодействия, которой пользуются страны с аналогичными ценностями и целями.

Кремль, похоже, исключает идею суверенной независимой Украины — саму основу ее поддержки со стороны США. Суверенитет является фундаментом порядка между нациями, основанного на правилах, порядке, длившемся 69 лет, пока Россия не разрушила его, вторгнувшись в Украину — сначала в Крыму, а затем на Донбассе. Европа и Запад не будут чувствовать себя в безопасности, пока этот порядок не будет восстановлен. Пока Россия не вернет Украине Донбасс и наконец Крым, этот порядок невозможно восстановить.

Первая задача — сдержать еще одно вторжение России. Украинские военные сейчас сильнее, лучше вооружены, лучше подготовлены, лучше оснащены и морально крепче, чем когда противостояли российским захватчикам в 2014 и 2015 годах. Почти восемь лет боевых действий закалили украинскую армию. Украинский народ сплочен в борьбе с Россией как никогда.

Международное сообщество поддержало Украину военной помощью, дипломатическими мерами и экономическими санкциями против России. Неотложная усиленная активность во всех этих областях должна охладить намерение Кремля касательно новой агрессии.

Кремль, похоже, исключает идею суверенной независимой Украины

Если россияне не вторгнутся и если они, как утверждает президент РФ Владимир Путин, серьезно озабочены безопасностью России, можно было бы обсудить пути решения того, что вызывает у них беспокойство. Сначала на неофициальных уровнях американцы, европейцы, включая украинцев, и россияне могли бы обсуждать механизмы безопасности, которые могли бы ослабить тревоги России. НАТО и уважение суверенитета государств, безусловно, будут оставаться основой евроатлантической безопасности.

Недавние российские мобилизации и перемещения войск к границам стран НАТО четко показали ценность оборонного альянса. Но прозрачность и меры по укреплению доверия могли бы снять опасения России.

При России, создающей меньше угрозы, и определенной стабильности, восстановленной в Европе, отношения между Украиной и США — а также между Украиной и остальной Европой могут расширяться и процветать на благо всех заинтересованных сторон. Если россияне уйдут из Донбасса и Крыма, международные экономические санкции против России могут быть ослаблены, а торговые отношения между США, Европой, включая Украину, и Россией — возобновлены.

Если россияне не уйдут из Донбасса и Крыма, тогда санкции останутся, торговые потоки между Украиной, остальной Европой и США будут расти по-прежнему, а Россия останется в изоляции.

Другой сценарий

Без угрозы со стороны России Украина могла бы свободно развивать свою внешнюю и внутреннюю политику как любое суверенное государство. Выбирать свои альянсы безопасности, своих торговых партнеров, свои политические объединения.

Соединенные Штаты продолжат поддерживать и развивать более тесные связи с Украиной на основе общих ценностей демократического управления, рыночной экономики и коллективной безопасности. С развитием экономики и демократии Украина станет образцом для других стран региона, включая Россию, и по всему миру. Украина продемонстрирует триумф демократии над автократией, и Соединенные Штаты будут гордиться тем, что внесли вклад в этот успех.

Украинской цивилизации, чей центр в ее столице — Киеве, десять столетий. Это богатая и где-то трагическая история. Независимости Украины три десятилетия. Американской независимости — два с половиной века. Двум нациям есть чему научить друг друга. В 2022 году, если он будет мирным, два народа могут сосредоточиться на том, что их сближает.

Уильям Тейлор, nv.ua

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