1 января Беларусь окутал сильный туман 1.01.2022, 10:52

Видимость кое-где сократилась до 100 метров.

Белгидромет со свойственной ему бескомпромиссностью решил начать год с оранжевого листа. Повышенный уровень опасности объявлен из-за мощного тумана. Видимость кое-где сократилась до 100 метров. Вообще-то, это ожидалось, но сегодня угроза получила официальное признание, сообщает onliner.by.

Пар от наступившей жары накрыл пока центр и восток страны. Возможно расползание.

Пешеходам стоить быть еще более осторожными, чем обычно. Автомобилистам приготовиться к въезду в облако.

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