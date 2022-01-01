1 января Беларусь окутал сильный туман
- 1.01.2022, 10:52
Видимость кое-где сократилась до 100 метров.
Белгидромет со свойственной ему бескомпромиссностью решил начать год с оранжевого листа. Повышенный уровень опасности объявлен из-за мощного тумана. Видимость кое-где сократилась до 100 метров. Вообще-то, это ожидалось, но сегодня угроза получила официальное признание, сообщает onliner.by.
Пар от наступившей жары накрыл пока центр и восток страны. Возможно расползание.
Пешеходам стоить быть еще более осторожными, чем обычно. Автомобилистам приготовиться к въезду в облако.