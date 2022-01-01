Украинские звезды рассказали, как справляются с новогодним похмельем 4 1.01.2022, 11:15

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Несколько действенных методов.

Звезды украинского шоу-бизнеса рассказали об алкоголе на праздниках.

«Я практически не употребляю алкоголь уже много лет, но бокал шампанского в новогоднюю ночь могу себе позволить», — комментирует Наталья Могилевская.

Однако в арсенале артистки есть несколько действенных лайфхаков, как прийти в себя после бурного празднования:

«От похмелья есть несколько действенных методов. Например, выпить рюмку чего-нибудь или пить много воды. Также советую заняться йогой или выполнить дыхательные упражнения. И, конечно, молитва с текстом: «Больше никогда!».

Анастасия Приходько признается — праздники проведет в кругу родных, максимально сконцентрировавшись на детях, поэтому алкоголю и взрослым забавам в это время места не будет.

«Не могу себе позволить громкие празднества, ведь у меня трое деток. Даже представить сложно, чтобы я хорошо выпила, а девятимесячный ребенок смотрел на меня», — комментирует артистка за кулисами концерта.

По словам Анастасии Приходько, Новый год — это единственный праздник, когда она полностью отказывается от употребления алкогольных напитков.

«Перепить может любой. Не думайте, что звезды святы и никогда не пьют. Конечно, пьют. Тем более, я такой человек — когда немного выпью, становлюсь веселой, радостной, не агрессивной. Но никогда не знаешь, будет ли на утро плохо. Сейчас — весело, а дальше — кто знает. Всякое же бывает, — поделилась Анастасия Приходько и дала несколько советов, как избавиться от похмелья — Надо лежать и тихонько умирать (смеется). Еще не придумали целебного зелья. А если серьезно — пить много воды, есть супчики, побольше сладкого и отдыхать».

Павло Зибров признается: несмотря на традиционное празднование Нового года для артистов на сцене, семейные посиделки никто не отменял.

«Мне кажется, у нас все традиционно: Оливье режем, но с домашними продуктами, даже горошек из своего огорода, должна быть красная и черная икра, а также вкусная рыбка. Все вкусное! Съем, не съем, но все должно быть!» — комментирует Павло Зибров.

Кроме того, артист рассказал, как легко избавляется от похмелья:

«Надо пить одну вещь! Начал пить водку — пей ее. Не следует смешивать. Это действительно действенный, проверенный способ», — отметил артист в интервью каналу Украина.

Ведущая Нового канала Анна Жижа поделилась рецептом «спасительного» блюда для всех, кто весело отмечал 31 декабря и плохо чувствует себя утром.

«Обычно приготовление (при наличии всех продуктов) занимает максимум час. А удовольствие от спасительной солянки длится весь день», — говорит ведущая Нового канала.

Рецепт похмельной солянки

Ингредиенты на кастрюлю:

Телятина — 1.5 кг

Грудинка копченая — 300 г

Колбаски — 600 г

Соленые огурцы — 5 шт.

Каперсы маринованные — 1 ст.л.

Лук -1 головка

Чеснок — 2 зубчика

Помидоры — 4 шт.

Красный острый перец — 1 шт.

Консервированные очищенные томаты — 1 банка (желательно кусочками)

Зелень, морская соль, молотый черный перец по вкусу

Оливковое масло — 5 г

Сметана

Приготовление:

1. Нарежьте телятину небольшими кусками, а грудинку — кубиками. Обжарьте их вместе в кастрюле до румяности. Добавьте лук и чеснок. Обжарьте до появления аромата.

2. Нарежьте кубиками соленые (из бочки) огурцы и помидоры. Нарежьте колбаски. Они должны быть нескольких сортов — вареные и копченые.

3. Добавьте в кастрюлю к мясу огурцы. Тушите пять минут. Затем добавьте помидоры и каперсы и продолжайте тушить еще пять минут. Каперсы я беру сразу с морской солью, поэтому вместе с ними и солю блюдо — идет столовая ложка.

4. Консервированные томаты тоже отправьте в кастрюлю, если они уже нарезаны кусочками. Если целые — измельчите их вилкой. Тушите десять минут.

5. Затем добавьте колбаски и целый перец и тушите пять минут.

6. Залейте в кастрюлю кипяток. Закройте крышкой и варите на небольшом огне 20 минут.

7. Поперчите и посыпьте зеленью. Можете пробовать, добавив сметану.

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