Егор Шарангович забросил важную шайбу в матче НХЛ 1.01.2022, 11:20

Шайба белоруса позволила «Нью-Джерси» перевести игру в овертайм и вырвать победу у «Эдмонтона».

В прошлой игре белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович отметился победным голом и результативной передачей. На этот раз он сравнял счет за 32 секунды до конца третьего периода, сообщает zerkalo.io.

Шайба белоруса позволила команде Шаранговича перевести игру в овертайм. А в дополнительные пять минут «Нью-Джерси», за который выступает Егор, вырвал победу у «Эдмонтона» — 6:5.

В этом матче Шарангович провел на льду 16 минут 45 секунд и четыре раза бросил по воротам.

В нынешнем сезоне на счету нашего нападающего 13 (6+7) очков в 29 поединках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».