Создана технология, которая на 99,9% снижает концентрацию вируса COVID-19 в закрытых помещениях 1.01.2022, 11:29

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Успешный эксперимент провели в компанией в Калифорнии.

Компания по кондиционированию воздуха Tadiran Group объявила, что ей удалось снизить до 99,9% концентрации вируса COV в закрытых воздушных пространствах с помощью разработанной ею технологии Air Care O2.

Снижение концентрации было показано в эксперименте, проведенном компанией в Лаборатории Innovative Bioanalysis в Калифорнии, США, который начался через несколько месяцев после того, как было обнаружено, что технология эффективна для очистки атмосферного воздуха от плесневых грибков, бактерий и вирусов, таких как возбудитель гриппа, сообщает новостное интернет-издание cursorinfo.co.il.

Эксперимент моделировал действие новой технологии в замкнутом пространстве размером 1 кубический метр, и в течение примерно 30 минут с момента ее работы в воздушной системе удалось снизить концентрацию вируса COVID-19 на 87,94%.

Примерно через час активности концентрация вируса в воздухе снизилась уже на 99,86%, а примерно через полтора часа — на 99,998%. В свете результатов, по оценке разработчиков, эта технология может помочь уменьшить опасность инфицирования коронавирусом в закрытых помещениях.

Технология Air Care O2 преобразует молекулы воды в замкнутом пространстве в молекулы перекиси водорода, которые убивают плесень, бактерии и вирусы при контакте с ними.

Tadiran намеревается внедрить эту технологию в свои новые кондиционеры, а также будет продавать ее в качестве добавки к другим системам кондиционирования воздуха. Компания зарегистрировала технологию в качестве патента в Израиле и других странах, таких как США, Япония, Китай и страны Европы.

У Tadiran есть соглашение о сотрудничестве с сетью кинотеатров Cinema City, в соответствии с которым ожидается внедрение технологий в 127 кинотеатрах, которыми сеть управляет в Израиле.

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