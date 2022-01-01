Финишная прямая 1.01.2022, 11:46

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Триумф и кульминация придутся на 2022 год.

Перед нашими глазами промелькнул 2021 год. Медные трубы диктаторского режима все чаще начинают давать течь, а мы все ближе подкрадываемся к заветному флагу на вершине идеологической, политической, культурной и социальной борьбы, пишет телеграм-канал CYNIC.

Чем ближе мы к цели, тем усерднее и жестче работает адская машина узурпатора, но мы, пронеся сквозь годы тоталитаризма чувство собственного достоинства, любви к свободе и солидарности, продолжаем упорно двигаться к поставленной цели.

Тропа нас завела на последний круг "последнего диктатора Европы". Мы держим оборону внутри страны, держим дипломатическую блокаду и не сдаемся, чем провоцируем ошибочные и катастрофические действия режима, который продолжает варить себя в собственном соку.

Грядущий год - 2022 - обещает быть насыщенным и горячим. Более того, он будет решающим для судьбы нашей страны, ее независимости и суверенитета.

"Бомба", заложенная на выборах 2020, разорвется в 2022. И только мужество, храбрость, стойкость, уверенность, преданность и самоотверженность позволят белорусскому народу спустя 3 десятилетия диктатуры продолжить процесс восстановления, возрождения и процветания.

Ничего не забыто. Флаг - в шкафу, культура - в подсознании, свобода - в сердце.

Триумф и кульминация придутся на 2022 год. Самая темная ночь перед рассветом. Страшно, время идет медленно, мучительно рассыпая кости на дорожке к свободе.

Но есть главное и непобедимое в этом моменте: нас абсолютное большинство. И мы победим и обретем свободу от антинародного режима. Дуновения ветра уже пробиваются сквозь наглухо заколоченную форточку.

Осталось немного! Единство! Солидарность! Свобода! Колосс на глиняных ногах увяз в болоте и теперь медленно идет ко дну, стараясь окровавленными руками запятнать героический народ.

У нас украли детство, юношество, взрослую жизнь, язык, историю, культуру, науку, образование, счастье, развитие, свободу, семью, благополучие, детей и родителей... У нас забрали все, что могли, но мы сохранили главное - искру в сердце. И, подобно Данко, вы, дорогие мои, освящаете путь к победе из глубин мрачного лабиринта теней.

Что ж. Финишная прямая. Осталось не сбиться с пути на финальном отрезке, какой бы сильной ни была буря, и как бы сильно ни шумел ураган.

Победа будет за силами света и добра. Концлагерь будет разрушен, колючая проволока будет снята с домов, двери в новый Освенцим (Окрестина) будут срезаны с петель.

С новым Годом, мои любимые, героические и самоотверженные друзья. Благодарю за то, что были рядом. Благодарю за то, что не теряете надежду. Благодарю за то, что создаете фундамент Новой Беларуси.

С Годом Освобождения, Беларусь!

Всем нам - стойкости, силы духа и оптимизма! Нам предстоит еще очень многое сделать... Слишком многое в слишком короткие сроки. Но мы справимся, не сдадимся, не перевернем страницу!

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