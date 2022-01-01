Байден: Я ясно дал понять Путину о последствиях вторжения в Украину 3 1.01.2022, 11:47

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За это будет высокая цена.

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным 30 декабря предупредил российского президента о санкциях в случае вторжения России в Украину. Его слова приводит Reuters.

«Я ясно дал понять президенту Путину, что если он сделает какие-либо шаги, если он вторгнется в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, за это будет высокая цена», — сказал Байден.

Он также заявил, что договорился с Путиным о проведении трех конференций в январе, в которых будут участвовать высокопоставленные чиновники. Байден добавил, что прогресс в переговорах может быть достигнут только в случае деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Кроме того, 2 января президент США проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В их ходе Байден планирует подтвердить поддержку Киева и обсудить ситуацию на границе с Россией.

Телефонный разговор между Путиным и Байденом состоялся 30 декабря. Президенты в том числе обсуждали ситуацию на границе России и Украины.

В Кремле сообщали, что в ходе переговоров российский президент допустил полный разрыв отношений с Западом в ответ на слова Байдена о введение «беспрецедентных» санкций против Москвы.

В середине января должны начаться переговоры России и США по взаимным гарантиям безопасности, решение о проведении которых было принято после прошлой беседы Путина и Байдена, состоявшейся 7 декабря.

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