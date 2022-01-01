Андрей Суздальцев: На самом деле Лукашенко уходит

Андрей Суздальцев: На самом деле Лукашенко уходит3
- 1.01.2022, 12:06
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«Титаник» белорусского режима уже не может увертываться от айсбергов.
Белорусский политический режим входит в 2022 года с массой проблем, пишет в своим телеграм-канале российский политолог Андрей Суздальцев.
«Титаник» Лукашенко еще двигается, но только по инерции, а «топлива» все меньше, а «айсбергов» все больше и увертываться от них все сложнее. Можно бесконечно выступать, одобрять собственную деятельность и оправдываться за постоянные провалы…
На самом деле Лукашенко уходит. Не было бы смысла проводить конституционную реформу, если бы Лукашенко действительно выиграл бы президентские выборы 2020 г. Назначая референдум, Лукашенко признается в том, что итоги голосования 9 августа 2020 г. он фальсифицировал. Так что как был не имитировал белорусский руководитель «стабильность» и поддержку населения, транзит власти начался и это сделал сам Лукашенко.
Так что нас ждет еще продолжение белорусской трагедии, но «земля» близко…