Андрей Суздальцев: На самом деле Лукашенко уходит 3 1.01.2022, 12:06

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«Титаник» белорусского режима уже не может увертываться от айсбергов.

Белорусский политический режим входит в 2022 года с массой проблем, пишет в своим телеграм-канале российский политолог Андрей Суздальцев.

«Титаник» Лукашенко еще двигается, но только по инерции, а «топлива» все меньше, а «айсбергов» все больше и увертываться от них все сложнее. Можно бесконечно выступать, одобрять собственную деятельность и оправдываться за постоянные провалы…

На самом деле Лукашенко уходит. Не было бы смысла проводить конституционную реформу, если бы Лукашенко действительно выиграл бы президентские выборы 2020 г. Назначая референдум, Лукашенко признается в том, что итоги голосования 9 августа 2020 г. он фальсифицировал. Так что как был не имитировал белорусский руководитель «стабильность» и поддержку населения, транзит власти начался и это сделал сам Лукашенко.

Так что нас ждет еще продолжение белорусской трагедии, но «земля» близко…

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