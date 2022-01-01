«Я думала Минск взорвется весь»
- 1.01.2022, 12:14
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Как белорусы встречали Новый год этой ночью.
В этом году власти отменили санкционированный новогодний фейерверк, пообещав, что будет «очень весело» и без него. The Village Беларусь поинтересовался, кому этой ночью было весело и что вообще происходило в Минске.
В 23:34 по всему городу прогремели традиционные «партизанские» салюты солидарности. Судя по сообщениям белорусов в чатах и соцсетях, фейерверки запускали в самых разных районах Минска: в Каменной горке, на Юго-Западе, Волгоградской, Пушкинской, Кунцевщине, Лошице, Серебрянке, Площади Перемен и т.д. Кое-где салютовали под возгласы «Жыве Беларусь!». После 00:00, естественно, салюты в городе были тоже, обычные новогодние, мало кого удивляющие так, как те, что в 23:34. Вот что об этом рассказали минчане:
«У меня на районе (Минск) салют не стихает ни на минуту, как в 23.34 начался, так до сих пор бомбит».
«Я думала Минск взорвется весь!! Люди, спасибо вам!!!!»
«На Пушкінскай с 23.34 да 23.35 проста грохат стаяў!».
«Это прям мощно. Дикие риски, нигде не достать. А тут прям такое шоу. И не мини-петарды, а прям взрослый салют. Мужики, я вами горжусь. Без иронии. Я думаю, что этот салют всем показал больше, чем стопиццот роликов ютуба. Партизаны здесь, они везде и они могут. Все это знают, но вот только сейчас мы видим масштабы».