Польша приняла председательство в ОБСЕ 1.01.2022, 12:17

Варшава на новом посту намерена действовать комплексно и активно.

С 1 января 2022 года Польша официально приняла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое перешло к ней от Швеции, сообщает korrespondent.net.

Варшава на новом посту намерена действовать комплексно и активно, вовлекая в работу все институты ОБСЕ, миссии и все государства-участники.

По словам главы польского правительства Матеуша Моравецкого, власти страны "сделают все, чтобы заботиться о мире и безопасности в этой части света, посылая соответствующие сигналы партнерам в ЕС и НАТО, если будут замечены угрозы”.

О предстоящих планах Польши на посту председателя ОБСЕ ранее рассказал и министр иностранных дел страны Збигнев Рау. Он подчеркнул, что Варшава будет стремиться "поддерживать все усилия по обеспечению безопасности и стабильности".

"Наше внимание будет сфокусировано на текущих конфликтах и кризисных ситуациях. Мы сталкиваемся с напряженностью и угрозами для обществ в нескольких странах-участницах. Мы настоятельно призываем уважать право людей жить в мире и безопасности", - уточнил он.

По данным издания, полная программа польского председательства будет представлена в январе в Вене. Председательствовать в организации Польша будет до конца 2022 года.

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