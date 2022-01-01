В первые часы Нового года родились 54 новых белоруса 1.01.2022, 12:21

Первый маленький белорус в 2022 году появился на свет в Калинковичах в Гомельской области.

В Беларуси в первые часы 2022 года на свет появились 19 мальчиков и 35 девочек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Первый маленький белорус в 2022 году появился в Калинковичах в Гомельской области. В документах мальчика будет стоять дата 1 января 2022 и время 0.02. Малыш — первый ребенок в семье. Его вес 3715 грамм. Всего в области за ночь родились 12 детей — 5 мальчиков и 7 девочек.

Чуть отстала от первого «новогоднего» ребенка малышка из Гродно. Она появилась на свет в 0.05 минут Нового года. Всего в области в новогоднюю ночь родилось 5 малышей — все девочки.

В Брестской области родились 11 детей — 6 мальчиков и 5 девочек. Первый «новогодний» малыш здесь родился в 0.08 минут.

В Могилевской области первое рождение «новогоднего» малыша зарегистрировали в 0.10. Маленький богатырь весом в 4020 граммов родился в Бобруйске. Всего в области за ночь появились 3 детей — 2 мальчика и 1 девочка.

В Минске родилось 11 детей, из них 1 мальчик и 10 девочек. Первые роды прошли в столичном роддоме № 1 в 0.28. На свет появилась минчанка весом 3400 граммов.

В Минской области — 7 малышей. Из них 3 мальчика и 4 девочки. Первый малыш области появился в Солигорске в 1.20.

В Витебской области первый малыш нового года появился в 6.20 утра. Всего за новогоднюю ночь здесь родилось 5 малышей — 2 мальчика и 3 девочки.

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